Добірка вакансій: яких фахівців шукають роботодавці

Delo.ua спільно з Work.ua та кадровим порталом grc.ua вибрали топ актуальних вакансій по всій Україні, в тому числі для людей з інвалідністю. Яких фахівців шукають роботодавці, читайте у добірці.

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Асистент аудитора, м. Київ

Kreston Ukraine - компанія на ринку аудиторських і консалтингових послуг в Україні. Компанія запрошує на роботу асистента аудитора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано, є можливість працювати як в офісі так і віддалено.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1620

Старший аудитор

Kreston Ukraine - компанія на ринку аудиторських і консалтингових послуг в Україні. Компанія запрошує на роботу старшого аудитора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: гнучкий, є можливість працювати віддалено.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1654

Remote SEO Specialist

MUSK Construction (MUSK-Construction.com) — компанія з ремонту та будівництва будинків, яка працює в Сан-Франциско, район затоки (Кремнієва долина), США. Компанія запрошує в команду досвідченого та вмотивованого SEO спеціаліста.

Заробітна плата: $800-$1200 (базова оплата + бонуси).

Графік роботи: не вказано, дистанційна робота.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1628

Продавець-консультант, м. Київ

Компанія "KAMERON", яка представляє на ринку України відомі світові бренди, відкриває конкурс на вакансію продавець-консультант (Polo Ralph Lauren).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1657

Головний бухгалтер, м. Київ

Бренд одягу GNZ, який спеціалізується на жіночому одязі, запрошує на роботу бухгалтера.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: ПН-ПТ, з 9:00 до 18:00 (віддалено).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1667

Фахівець з продажу, м. Київ

Потрібен фахівець з продажу (меблі).

Заробітна плата: від 14000 до 20000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1666

Молодший податковий консультант, м. Київ

А1 – компанія, яка надає консультаційні послуги в сфері оподаткування, трансфертного ціноутворення, бухгалтерського та фінансового обліку, оцінки активів та бізнесу. Компанія запрошує на роботу молодшого податкового консультанта.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1708

Бухгалтер з товарного обліку, м. Дніпро

Мережа дитячих магазинів "MYplay" в пошуку бухгалтера з товарного обліку.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1730

Бренд-менеджер, м. Дніпро

ГК KIDDISVIT - постачальник трендових іграшок та товарів для дітей запрошує на роботу бренд-менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1717

Продавець-консультант, м. Київ

Мережа дитячих магазинів "МІККІ", "MYplay" в пошуку людини на позицію продавця-консультанта (ТРЦ River Mal).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: змінний, з 10:00 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1715

Бухгалтер з первинної документації, м. Дніпро

Компанія KIDDISVIT 25 років працює на українському ринку іграшок та товарів для дітей. KIDDISVIT запрошує на роботу бехгалтера з первинної документації.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1724

Бухгалтер з банківських операцій, м. Дніпро

Компанія KIDDISVIT 25 років працює на українському ринку іграшок та товарів для дітей. KIDDISVIT запрошує на роботу бухгалтера з банківських операцій.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1726

Фахівць з ІТ-безпеки/IT Security, м. Дніпро

Компанія KIDDISVIT 25 років працює на українському ринку іграшок та товарів для дітей. KIDDISVIT запрошує на роботу фахівця з ІТ-безпеки.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням:https://grc.ua/vacancies/1725

Програміст 1С (strong middle), м. Дніпро

Компанія KIDDISVIT 25 років працює на українському ринку іграшок та товарів для дітей. KIDDISVIT запрошує на роботу програміста 1С (strong middle).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1737

Вихователь-аніматор

Компанія KIDDISVIT 25 років працює на українському ринку іграшок та товарів для дітей. KIDDISVIT запрошує на роботу вихователя-аніматора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1735

Помічник керівника

Компанія KIDDISVIT 25 років працює на українському ринку іграшок та товарів для дітей. KIDDISVIT запрошує на роботу помічника керівника.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1734

Керівник відділу операційного обліку, м. Дніпро

Мережа дитячих магазинів "MYplay" в пошуку керівника відділу операційного обліку.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1733

Дизайнер

Компанія KIDDISVIT 25 років працює на українському ринку іграшок та товарів для дітей. KIDDISVIT запрошує на роботу дизайнера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1729

Молодший бренд-менеджер

ГК KIDDISVIT - постачальник трендових іграшок та товарів для дітей запрошує на роботу молодшого брен-менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1728

Менеджер експортних продажів

Компанія Nemiroff — міжнародний алкогольний бренд українського походження запрошує на роботу менеджера експортних продажів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1712

Менеджер з ключових клієнтів HoReKa

Компанія Nemiroff — міжнародний алкогольний бренд українського походження запрошує на роботу менеджера з ключових клієнтів HoReKa.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1711

Маркетинг-менеджер з розвитку експортних ринків

Компанія Nemiroff — міжнародний алкогольний бренд українського походження запрошує на роботу маркетинг-менеджера з розвитку експортних ринків.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1710

Менеджер експортних продажів

Компанія Nemiroff відкриває нову вакансію менеджер експортних продажів на ринках Ближнього сходу та Азії.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1148

Менеджер з продажу в контакт-центр (обробка інтернет-замовлень)

Контакт-центр UPSale.ME у зв'язку з розширенням шукає менеджера з продажу на віддалену форму роботи.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1880

Вакансії для людей з інвалідністю

Майстер з ремонту телефонів та комп'ютерів, м. Київ

Сервісному центру на постійне місце роботи потрібен інженер з ремонту мобільних телефонів, ноутбуків та комп’ютерів на комплементарному рівні.

Заробітна плата: 9 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: з 10:00 до 20:00 — у будні та з 11:00 до 19:00 — у суботу.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4761855/

Інженер-електронік, схемотехнік, м. Рівне

Науково-виробнича фірма "Продекологія" запрошує на роботу інженера-електрика, схемотехніка.

Заробітна плата: 15 000 – 17 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/1404716/

Support-manager фінансового сервісу, м. Київ

Компанія AML CORPORATION LIMITED з 2016 року працює на ринку сервісів блокчейн-аналітики, які проводять онлайн-перевірку криптоактивів відповідно до міжнародних вимог FATF. Наразі компанія запрошує на роботу support-manager фінансового сервісу.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: Пн. — Пт, з 09.30 до 18.30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5003931/

Оператор технічної підтримки, м. Одеса

Провайдер кабельного телебачення та інтернет послуг запрошує на роботу оператора технічної підримки.

Заробітна плата: 10 500 грн.

Графік роботи: робочій час згідно графіку змін: з 9:00—16:00 чи 16:00—22:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5003044/

SMM-менеджер, таргетолог, м. Дніпро

У дружній колектив шукають досвідченого SMM спеціаліста (бажано з навичками роботи у дизайні) для довготривалої співпраці, готового працювати на результат.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4213521/

Спеціаліст з обслуговування терміналів, м. Рахів

ПриватБанк запрошує на роботу спеціаліста з обслуговування терміналів.

Заробітна плата: 17 141 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4976192/

Художник-ілюстратор, дистанційно

Молода команда що працює в сфері книжного видавництва для постійного співробітництва шукає книжного ілюстратора.

Заробітна плата: 10 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5011613/

Контент-менеджер, м. Харків

Компанія з досвідом продажу комп’ютерної техніки більше 10 років шукає співробітника в Харкові на повний робочий день в офісі. Посада контент-менеджер/адміністратор сайту.

Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: з 11:00 до 19:00 пн-пт, субота з 12:00 до 16:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4994662/

Працівник закладу ресторанного господарства, м. Київ

МакДональдз запрошує на роботу працівника ресторану.

Заробітна плата: 14 000 – 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4557840/

Фахівець з відеонагляду, м. Бровари

Вusiness Group Logistics — провідний національний логістичний 3PL-оператор із досвідом роботи понад 20 років запрошує на роботу фахівця з відеонагляду.

Заробітна плата: 16 500 грн.

Графік роботи: 5/2, денні зміни.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4935190/

Викладач шахів, дистанційно

Онлайн-школа запрошує на роботу викладача шахів.

Заробітна плата: 16 000 – 32 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4848089/

Адміністратор медичного центру, м. Запоріжжя

Медичний центр "ОНКОЛАЙФ" запрошує у свою команду адміністратора на повний робочий час.

Заробітна плата: 9 000 – 10 000 грн.

Графік роботи: понеділок — п’ятниця: 08:00 — 18:00, субота з 09:00 до 14:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4200268/

Завідуючий аптекою, м. Одеса

Фірма "Полімед" запрошує провізоров, фармацевтів на посаду завідуючою аптекою.

Заробітна плата: 16 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/1771531/

Медичний реєстратор, м. Львів

Медична лабораторія "Унілаб" проводить конкурс на посаду медичного реєстратора у відділ приймання та реєстрації.

Заробітна плата: 11 000 – 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4817083/

Фахівець з питань безпеки, м. Вінниця

ACFшукає фахівця зпитань безпеки для своєї команди в м.Вінниця.

Заробітна плата: 38 135 грн.

Графік роботи: Понеділок-п'ятниця, 9:00−18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5010125/