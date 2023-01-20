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Добірка вакансій: яких фахівців шукають роботодавці
Delo.ua спільно з Work.ua та кадровим порталом grc.ua вибрали топ актуальних вакансій по всій Україні, в тому числі для людей з інвалідністю. Яких фахівців шукають роботодавці, читайте у добірці.
Асистент аудитора, м. Київ
Kreston Ukraine - компанія на ринку аудиторських і консалтингових послуг в Україні. Компанія запрошує на роботу асистента аудитора.
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: не вказано, є можливість працювати як в офісі так і віддалено.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1620
Старший аудитор
Kreston Ukraine - компанія на ринку аудиторських і консалтингових послуг в Україні. Компанія запрошує на роботу старшого аудитора.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: гнучкий, є можливість працювати віддалено.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1654
Remote SEO Specialist
MUSK Construction (MUSK-Construction.com) — компанія з ремонту та будівництва будинків, яка працює в Сан-Франциско, район затоки (Кремнієва долина), США. Компанія запрошує в команду досвідченого та вмотивованого SEO спеціаліста.
Заробітна плата: $800-$1200 (базова оплата + бонуси).
Графік роботи: не вказано, дистанційна робота.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1628
Продавець-консультант, м. Київ
Компанія "KAMERON", яка представляє на ринку України відомі світові бренди, відкриває конкурс на вакансію продавець-консультант (Polo Ralph Lauren).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1657
Головний бухгалтер, м. Київ
Бренд одягу GNZ, який спеціалізується на жіночому одязі, запрошує на роботу бухгалтера.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: ПН-ПТ, з 9:00 до 18:00 (віддалено).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1667
Фахівець з продажу, м. Київ
Потрібен фахівець з продажу (меблі).
Заробітна плата: від 14000 до 20000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1666
Молодший податковий консультант, м. Київ
А1 – компанія, яка надає консультаційні послуги в сфері оподаткування, трансфертного ціноутворення, бухгалтерського та фінансового обліку, оцінки активів та бізнесу. Компанія запрошує на роботу молодшого податкового консультанта.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1708
Бухгалтер з товарного обліку, м. Дніпро
Мережа дитячих магазинів "MYplay" в пошуку бухгалтера з товарного обліку.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1730
Бренд-менеджер, м. Дніпро
ГК KIDDISVIT - постачальник трендових іграшок та товарів для дітей запрошує на роботу бренд-менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1717
Продавець-консультант, м. Київ
Мережа дитячих магазинів "МІККІ", "MYplay" в пошуку людини на позицію продавця-консультанта (ТРЦ River Mal).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: змінний, з 10:00 до 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1715
Бухгалтер з первинної документації, м. Дніпро
Компанія KIDDISVIT 25 років працює на українському ринку іграшок та товарів для дітей. KIDDISVIT запрошує на роботу бехгалтера з первинної документації.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1724
Бухгалтер з банківських операцій, м. Дніпро
Компанія KIDDISVIT 25 років працює на українському ринку іграшок та товарів для дітей. KIDDISVIT запрошує на роботу бухгалтера з банківських операцій.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1726
Фахівць з ІТ-безпеки/IT Security, м. Дніпро
Компанія KIDDISVIT 25 років працює на українському ринку іграшок та товарів для дітей. KIDDISVIT запрошує на роботу фахівця з ІТ-безпеки.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням:https://grc.ua/vacancies/1725
Програміст 1С (strong middle), м. Дніпро
Компанія KIDDISVIT 25 років працює на українському ринку іграшок та товарів для дітей. KIDDISVIT запрошує на роботу програміста 1С (strong middle).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1737
Вихователь-аніматор
Компанія KIDDISVIT 25 років працює на українському ринку іграшок та товарів для дітей. KIDDISVIT запрошує на роботу вихователя-аніматора.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1735
Помічник керівника
Компанія KIDDISVIT 25 років працює на українському ринку іграшок та товарів для дітей. KIDDISVIT запрошує на роботу помічника керівника.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1734
Керівник відділу операційного обліку, м. Дніпро
Мережа дитячих магазинів "MYplay" в пошуку керівника відділу операційного обліку.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1733
Дизайнер
Компанія KIDDISVIT 25 років працює на українському ринку іграшок та товарів для дітей. KIDDISVIT запрошує на роботу дизайнера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1729
Молодший бренд-менеджер
ГК KIDDISVIT - постачальник трендових іграшок та товарів для дітей запрошує на роботу молодшого брен-менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1728
Менеджер експортних продажів
Компанія Nemiroff — міжнародний алкогольний бренд українського походження запрошує на роботу менеджера експортних продажів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1712
Менеджер з ключових клієнтів HoReKa
Компанія Nemiroff — міжнародний алкогольний бренд українського походження запрошує на роботу менеджера з ключових клієнтів HoReKa.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1711
Маркетинг-менеджер з розвитку експортних ринків
Компанія Nemiroff — міжнародний алкогольний бренд українського походження запрошує на роботу маркетинг-менеджера з розвитку експортних ринків.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1710
Менеджер експортних продажів
Компанія Nemiroff відкриває нову вакансію менеджер експортних продажів на ринках Ближнього сходу та Азії.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1148
Менеджер з продажу в контакт-центр (обробка інтернет-замовлень)
Контакт-центр UPSale.ME у зв'язку з розширенням шукає менеджера з продажу на віддалену форму роботи.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1880
Вакансії для людей з інвалідністю
Майстер з ремонту телефонів та комп'ютерів, м. Київ
Сервісному центру на постійне місце роботи потрібен інженер з ремонту мобільних телефонів, ноутбуків та комп’ютерів на комплементарному рівні.
Заробітна плата: 9 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: з 10:00 до 20:00 — у будні та з 11:00 до 19:00 — у суботу.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4761855/
Інженер-електронік, схемотехнік, м. Рівне
Науково-виробнича фірма "Продекологія" запрошує на роботу інженера-електрика, схемотехніка.
Заробітна плата: 15 000 – 17 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/1404716/
Support-manager фінансового сервісу, м. Київ
Компанія AML CORPORATION LIMITED з 2016 року працює на ринку сервісів блокчейн-аналітики, які проводять онлайн-перевірку криптоактивів відповідно до міжнародних вимог FATF. Наразі компанія запрошує на роботу support-manager фінансового сервісу.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: Пн. — Пт, з 09.30 до 18.30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5003931/
Оператор технічної підтримки, м. Одеса
Провайдер кабельного телебачення та інтернет послуг запрошує на роботу оператора технічної підримки.
Заробітна плата: 10 500 грн.
Графік роботи: робочій час згідно графіку змін: з 9:00—16:00 чи 16:00—22:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5003044/
SMM-менеджер, таргетолог, м. Дніпро
У дружній колектив шукають досвідченого SMM спеціаліста (бажано з навичками роботи у дизайні) для довготривалої співпраці, готового працювати на результат.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4213521/
Спеціаліст з обслуговування терміналів, м. Рахів
ПриватБанк запрошує на роботу спеціаліста з обслуговування терміналів.
Заробітна плата: 17 141 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4976192/
Художник-ілюстратор, дистанційно
Молода команда що працює в сфері книжного видавництва для постійного співробітництва шукає книжного ілюстратора.
Заробітна плата: 10 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5011613/
Контент-менеджер, м. Харків
Компанія з досвідом продажу комп’ютерної техніки більше 10 років шукає співробітника в Харкові на повний робочий день в офісі. Посада контент-менеджер/адміністратор сайту.
Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: з 11:00 до 19:00 пн-пт, субота з 12:00 до 16:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4994662/
Працівник закладу ресторанного господарства, м. Київ
МакДональдз запрошує на роботу працівника ресторану.
Заробітна плата: 14 000 – 16 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4557840/
Фахівець з відеонагляду, м. Бровари
Вusiness Group Logistics — провідний національний логістичний 3PL-оператор із досвідом роботи понад 20 років запрошує на роботу фахівця з відеонагляду.
Заробітна плата: 16 500 грн.
Графік роботи: 5/2, денні зміни.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4935190/
Викладач шахів, дистанційно
Онлайн-школа запрошує на роботу викладача шахів.
Заробітна плата: 16 000 – 32 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4848089/
Адміністратор медичного центру, м. Запоріжжя
Медичний центр "ОНКОЛАЙФ" запрошує у свою команду адміністратора на повний робочий час.
Заробітна плата: 9 000 – 10 000 грн.
Графік роботи: понеділок — п’ятниця: 08:00 — 18:00, субота з 09:00 до 14:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4200268/
Завідуючий аптекою, м. Одеса
Фірма "Полімед" запрошує провізоров, фармацевтів на посаду завідуючою аптекою.
Заробітна плата: 16 000 – 18 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/1771531/
Медичний реєстратор, м. Львів
Медична лабораторія "Унілаб" проводить конкурс на посаду медичного реєстратора у відділ приймання та реєстрації.
Заробітна плата: 11 000 – 12 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4817083/
Фахівець з питань безпеки, м. Вінниця
ACFшукає фахівця зпитань безпеки для своєї команди в м.Вінниця.
Заробітна плата: 38 135 грн.
Графік роботи: Понеділок-п'ятниця, 9:00−18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5010125/