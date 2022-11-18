Топ вакансій для військових, підприємств критичної інфраструктури та спеціалістів у іноземні фонди

Delo.ua спільно з сайтом з пошуку роботи Jooble та кадровим порталом grc.ua вибрали топ актуальних вакансій для військових, підприємств критичної інфраструктури та спеціалістів у іноземні фонди. Які фахівці потрібні, читайте у нашій добірці.

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Актуальні вакансії у всіх регіонах України

Монтажник-зварювальник ВОЛЗ, м. Київ

Компанія "Провайд" займається повним комплексом робіт з будівництва та обслуговування телекомунікаційних мереж та ліній зв’язку. Серед клієнтів компанії телекомунікаційного ринку, такі як "Київстар".

Заробітна плата: в середньому 30 000 грн/міс, є можливість впливати на свій дохід.

Графік роботи: гнучкий

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcjobportal/130

Монтажник-будівельник кабельних мереж, м. Київ

Компанія "Провайд" - це підрядник найбільшого телекомунікаційного оператора України компанії "Київстар".

Заробітна плата: 20 000 – 35 000 грн.

Гнучкий графік роботи.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcjobportal/128

Енергетик, м. Київ

Холдинг АВТЕК шукає енергетика.

Заробітна плата: 25 000 - 35 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcjobportal/125

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування, м. Київ

Холдинг АВТЕК шукає електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування.

Заробітна плата: від 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcjobportal/127

Інженер з технічного нагляду, м. Київ

Холдинг АВТЕК шукає інженера з технічного нагляду.

Заробітна плата: 30 000 грн.

Графік рботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcjobportal/124

Оператор котельні, м. Київ

Холдинг АВТЕК шукає оператора котельні.

Заробітна плата: від 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcjobportal/126

Інженер-проєктувальник, ПЦБ, м. Київ

KAPELOU — виробник роботизованого обладнання та постачальник інноваційнихрішень для складу. Основний напрям діяльності — стелажна, конвеєрна та роботизована техніка.

Заробітна плата: не вказана.

Графік роботи: понеділок — п'ятниця з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcjobportal/85

Майстер з ремонту газових та електричних котлів, м. Київ

Компанія SanWell більше 12 років працює у сфері надання послуг з монтажу, ремонту та сервісного обслуговування систем опалення та водопостачання.

Заробітна плата: 30 000 ставка + бонус.

Графік роботи: понеділок — п'ятниця з 09:00 до 18:00 (дві суботи за скороченим графіком).

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcjobportal/84

Військовослужбовець, м. Одеса

Малиновський РТЦК та СП запрошує для проходження перепідготовки з подальшою службою в частинах Збройних Сил України офіцерів запасу З/БЕЗ досвіду військової служби.

Заробітна плата: 45 000 - 115 000 грн.

Графік робти: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: http://bit.ly/3tIbJaE

Військовослужбовець військової служби за контрактом Збройних Сил України, Дніпропетровська обл

Третій відділ у місті П'ятихатки Кам'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запрошує на військову службу за контрактом.

Заробітна плата: від 13 до 27 грн; додаткова щомісячна виплата за участь в ООС від 30 до 100 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3tGWezL

Військовослужбовець за контрактом у ЗСУ, м. Тячів

Проводиться набір громадян віком від 21 року до бойових військових частин (механізованих, танкових, артилерійських, протиповітряної оборони, морської піхоти, десантно-штурмових, аеромобільних, спеціального призначення, зенітно-ракетних та радіотехнічних, надводних кораблів) Сухопутній військ, Десантно-штурмових військ, Повітряних сил, Сил спеціальних операцій, Військово-Морських сил ЗС України на посади екіпажів, розрахунків (обслуг) бойових машин, артилерії, протитанкових ракетних комплексів, розвідки, кораблів.

Заробітна плата: 14 000 - 100 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3THieoQ

Кухар (військова служба за контратком), м. Запоріжжя

Бердянський прикордонний загін запрошує кухаря на військову службу за контрактом.

Заробітна плата: 12 000 - 14 000 грн. Крім виплати заробітної плати (податки компенсуються), щомісяця нараховується премія 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Xed06X

Фельдшер, м. Запоріжжя

Бердянський прикордонний загін запрошує фельдшера на військову службу.

Заробітна плата: 12 000 - 15 000 грн. Крім заробітної плати щомісяця додатково виплачується премія в розмірі до 30 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3OhwbJ2

Швея на пошив флісок для ЗСУ, м. Київ

Підприємству терміново потрібна швея для пошиву флісок.

Заробітна плата: 14 000 - 18 000 грн. Щотижнева оплата, з/п + премія.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3TPGRzL

Швея, закрійник, м. Київ

Швейне виробництво, яке виготовляє пошиття медичного, військового та спецодягу запрошує на роботу швачок.

Заробітна плата: 16 000 - 20 000 грн + % від виготовлення.

Графік роботи: понеділок-п'ятниця з 9:00 до 18:00, субота та неділя вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3gidF6E

Біолог, лікар-лаборант, м. Київ

НДСЛ "Охматдит" запрошує на роботу Лікаря-лаборанта (Біолога).

Заробітна плата: 15 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3V2ct64

Іноземні компанії

Радник з питань міжнародного партнерства, м. Київ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в Україні.

Заробітна плата: фіксована в євро, бонуси за результатами роботи та 13-та зарплата.

Графік роботи: гнучкий, є можливість працювати віддалено.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcsalesjob/57

Спеціаліст з моніторингу та оцінки, м. Київ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в Україні

Заробітна плата: фіксована в євро, бонуси за результатами роботи та 13-та зарплата.

Графік роботи: гнучкий, є можливість працювати віддалено.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcuaitjob/44

Радник з питань управління фондами, м. Київ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в Україні шукає кваліфікованих фахівців для підтримки структурних змін у вугільних регіонах України на посаду радника з управління фондами.

Заробітна плата: фіксована в євро, бонуси за результатами роботи та 13-та зарплата.

Графік роботи: гнучкий, є можливість працювати віддалено.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcjobportal/114

Радник зі стратегії фонду, м. Київ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в Україні.

Заробітна плата: фіксована в євро, бонуси за результатами роботи та 13-та зарплата.

Графік роботи: гнучкий, є можливість працювати віддалено.

Подробиці та анкета за посиланням: https://t.me/grcjobportal/113