Топ вакансий для военных, на предприятия критической инфраструктуры и специалистов в иностранные фонды

Delo.ua совместно с сайтом поиска работы Jooble и кадровым порталом grc.ua выбрали топ актуальных вакансий для военных, на предприятия критической инфраструктуры и специалистов в иностранные фонды. Какие специалисты нужны, читайте в нашей подборке.

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Актуальные вакансии во всех регионах Украины

Монтажник-сварщик ВОЛС, г. Киев

Компания "Провайд" занимается полным комплексом работ по строительству и обслуживанию телекоммуникационных сетей и линий связи. Среди клиентов компании телекоммуникационного рынка, такие как "Киевстар".

Заработная плата: в среднем 30 000 грн/мес, есть возможность влиять на свой доход.

График работы: гибкий

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/130

Монтажник-строитель кабельных сетей, г. Киев

Компания "Провайд" – это подрядчик крупнейшего телекоммуникационного оператора Украины компании "Киевстар".

Заработная плата: 20 000 – 35 000 грн.

График работы: гибкий.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/128

Энергетик, г. Киев

Холдинг АВТЭК ищет энергетика.

Заработная плата: 25 000 – 35 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/125

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, г. Киев

Холдинг АВТЕК ищет электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Заработная плата: от 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/127

Инженер по техническому надзору, г. Киев

Холдинг АВТЕК ищет инженера по техническому надзору.

Заработная плата: 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/124

Оператор котельной, г. Киев

Холдинг АВТЭК ищет оператора котельной.

Зарплата: от 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/126

Инженер-проектировщик, ПЦБ, г. Киев

KAPELOU - производитель роботизированного оборудования и поставщик инновационных решений для склада. Основное направление деятельности – стеллажная, конвейерная и роботизированная техника.

Заработная плата: не указана.

График работы: понедельник - пятница с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/85

Мастер по ремонту газовых и электрических котлов, г. Киев

Компания SanWell более 12 лет работает в сфере предоставления услуг по монтажу, ремонту и сервисному обслуживанию систем отопления и водоснабжения.

Заработная плата: 30 000 ставка + бонус.

График работы: понедельник - пятница с 09:00 до 18:00 (две субботы по сокращенному графику).

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/84

Военнослужащий, г. Одесса

Малиновский РТЦК и СП приглашает для прохождения переподготовки с последующей службой в частях Вооруженных сил Украины офицеров запаса З/БЕЗ опыта военной службы.

Заработная плата: 45 000 – 115 000 грн.

График производить: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: http://bit.ly/3tIbJaE

Военнослужащий военной службы по контракту Вооруженных Сил Украины, Днепропетровская обл

Третий отдел в городе Пятихатки Каменского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки приглашает на военную службу по контракту.

Заработная плата: от 13 до 27 грн; дополнительная ежемесячная выплата за участие в ООС от 30 до 100 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3tGWezL

Военнослужащий по контракту в ВСУ, г. Тячев

Проводится набор граждан в возрасте от 21 года до боевых воинских частей (механизированных, танковых, артиллерийских, противовоздушной обороны, морской пехоты, десантно-штурмовых, аэромобильных, специального назначения, зенитно-ракетных и радиотехнических, надводных кораблей) Сухопутный войск, Десант Воздушных сил, сил специальных операций, Военно-Морских сил ВС Украины на должности экипажей, расчетов (обслуг) боевых машин, артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, разведки, кораблей.

Заработная плата: 14 000 – 100 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3THieoQ

Повар (военная служба по расходу), г. Запорожье

Бердянский пограничный отряд приглашает повара на военную службу по контракту.

Заработная плата: 12 000 – 14 000 грн. Кроме выплаты заработной платы (налоги компенсируются) ежемесячно начисляется премия 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Xed06X

Фельдшер, г. Запорожье

Бердянский пограничный отряд приглашает фельдшера на военную службу.

Заработная плата: 12 000 – 15 000 грн. Кроме заработной платы, ежемесячно дополнительно выплачивается премия в размере до 30 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3OhwbJ2

Швея на пошив флисок для ВСУ, г. Киев

Предприятию срочно нужна швея для пошива флисок.

Заработная плата: 14 000 – 18 000 грн. Еженедельная оплата, з/п + премия.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3TPGRzL

Швея, закройщик, г. Киев

Швейное производство, которое производит пошив медицинской, военной и спецодежды приглашает на работу швей.

Заработная плата: 16 000 – 20 000 грн + % от изготовления.

График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье по выходным.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3gidF6E

Биолог, врач-лаборант, г. Киев

НДСЛ "Охматдет" приглашает на работу Врача-лаборанта (Биолога).

Заработная плата: 15 000 – 20 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3V2ct64

Иностранные компании

Советник по вопросам международного партнерства, г. Киев

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в Украине.

Заработная плата: фиксированная в евро, бонусы по результатам работы и 13 зарплата.

График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/57

Специалист по мониторингу и оценке, г. Киев

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в Украине.

Заработная плата: фиксированная в евро, бонусы по результатам работы и 13 зарплата.

График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcuaitjob/44

Советник по вопросам управления фондами, г. Киев

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в Украине ищет квалифицированных специалистов для поддержки структурных изменений в угольных регионах Украины на должность советника по управлению фондами.

Заработная плата: фиксированная в евро, бонусы по результатам работы и 13 зарплата.

График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/114

Советник по стратегии фонда, г. Киев

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в Украине.

Заработная плата: фиксированная в евро, бонусы по результатам работы и 13 зарплата.

График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/113