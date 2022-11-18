- Категория
- Работа и образование
- Дата публикации
-
Топ вакансий для военных, на предприятия критической инфраструктуры и специалистов в иностранные фонды
Delo.ua совместно с сайтом поиска работы Jooble и кадровым порталом grc.ua выбрали топ актуальных вакансий для военных, на предприятия критической инфраструктуры и специалистов в иностранные фонды. Какие специалисты нужны, читайте в нашей подборке.
Актуальные вакансии во всех регионах Украины
Монтажник-сварщик ВОЛС, г. Киев
Компания "Провайд" занимается полным комплексом работ по строительству и обслуживанию телекоммуникационных сетей и линий связи. Среди клиентов компании телекоммуникационного рынка, такие как "Киевстар".
Заработная плата: в среднем 30 000 грн/мес, есть возможность влиять на свой доход.Подписывайтесь на наш YouTube канал
График работы: гибкий
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/130
Монтажник-строитель кабельных сетей, г. Киев
Компания "Провайд" – это подрядчик крупнейшего телекоммуникационного оператора Украины компании "Киевстар".
Заработная плата: 20 000 – 35 000 грн.
График работы: гибкий.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/128
Энергетик, г. Киев
Холдинг АВТЭК ищет энергетика.
Заработная плата: 25 000 – 35 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/125
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, г. Киев
Холдинг АВТЕК ищет электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Заработная плата: от 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/127
Инженер по техническому надзору, г. Киев
Холдинг АВТЕК ищет инженера по техническому надзору.
Заработная плата: 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/124
Оператор котельной, г. Киев
Холдинг АВТЭК ищет оператора котельной.
Зарплата: от 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/126
Инженер-проектировщик, ПЦБ, г. Киев
KAPELOU - производитель роботизированного оборудования и поставщик инновационных решений для склада. Основное направление деятельности – стеллажная, конвейерная и роботизированная техника.
Заработная плата: не указана.
График работы: понедельник - пятница с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/85
Мастер по ремонту газовых и электрических котлов, г. Киев
Компания SanWell более 12 лет работает в сфере предоставления услуг по монтажу, ремонту и сервисному обслуживанию систем отопления и водоснабжения.
Заработная плата: 30 000 ставка + бонус.
График работы: понедельник - пятница с 09:00 до 18:00 (две субботы по сокращенному графику).
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/84
Военнослужащий, г. Одесса
Малиновский РТЦК и СП приглашает для прохождения переподготовки с последующей службой в частях Вооруженных сил Украины офицеров запаса З/БЕЗ опыта военной службы.
Заработная плата: 45 000 – 115 000 грн.
График производить: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: http://bit.ly/3tIbJaE
Военнослужащий военной службы по контракту Вооруженных Сил Украины, Днепропетровская обл
Третий отдел в городе Пятихатки Каменского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки приглашает на военную службу по контракту.
Заработная плата: от 13 до 27 грн; дополнительная ежемесячная выплата за участие в ООС от 30 до 100 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3tGWezL
Военнослужащий по контракту в ВСУ, г. Тячев
Проводится набор граждан в возрасте от 21 года до боевых воинских частей (механизированных, танковых, артиллерийских, противовоздушной обороны, морской пехоты, десантно-штурмовых, аэромобильных, специального назначения, зенитно-ракетных и радиотехнических, надводных кораблей) Сухопутный войск, Десант Воздушных сил, сил специальных операций, Военно-Морских сил ВС Украины на должности экипажей, расчетов (обслуг) боевых машин, артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, разведки, кораблей.
Заработная плата: 14 000 – 100 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3THieoQ
Повар (военная служба по расходу), г. Запорожье
Бердянский пограничный отряд приглашает повара на военную службу по контракту.
Заработная плата: 12 000 – 14 000 грн. Кроме выплаты заработной платы (налоги компенсируются) ежемесячно начисляется премия 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Xed06X
Фельдшер, г. Запорожье
Бердянский пограничный отряд приглашает фельдшера на военную службу.
Заработная плата: 12 000 – 15 000 грн. Кроме заработной платы, ежемесячно дополнительно выплачивается премия в размере до 30 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3OhwbJ2
Швея на пошив флисок для ВСУ, г. Киев
Предприятию срочно нужна швея для пошива флисок.
Заработная плата: 14 000 – 18 000 грн. Еженедельная оплата, з/п + премия.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3TPGRzL
Швея, закройщик, г. Киев
Швейное производство, которое производит пошив медицинской, военной и спецодежды приглашает на работу швей.
Заработная плата: 16 000 – 20 000 грн + % от изготовления.
График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье по выходным.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3gidF6E
Биолог, врач-лаборант, г. Киев
НДСЛ "Охматдет" приглашает на работу Врача-лаборанта (Биолога).
Заработная плата: 15 000 – 20 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3V2ct64
Иностранные компании
Советник по вопросам международного партнерства, г. Киев
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в Украине.
Заработная плата: фиксированная в евро, бонусы по результатам работы и 13 зарплата.
График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/57
Специалист по мониторингу и оценке, г. Киев
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в Украине.
Заработная плата: фиксированная в евро, бонусы по результатам работы и 13 зарплата.
График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcuaitjob/44
Советник по вопросам управления фондами, г. Киев
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в Украине ищет квалифицированных специалистов для поддержки структурных изменений в угольных регионах Украины на должность советника по управлению фондами.
Заработная плата: фиксированная в евро, бонусы по результатам работы и 13 зарплата.
График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/114
Советник по стратегии фонда, г. Киев
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в Украине.
Заработная плата: фиксированная в евро, бонусы по результатам работы и 13 зарплата.
График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/113