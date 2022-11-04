Рынок труда в Украине: топ вакансий ноября

Delo.ua совместно с сайтом по поиску работы Jooble и кадровым порталом grc.ua выбрали топ актуальных вакансий в Украине по состоянию на начало ноября 2022 года. Какие специалисты нужны, читайте в нашей подборке.

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Актуальные вакансии во всех регионах Украины

HR-менеджер, г. Винница

Grand Car работает со страховыми аукционами США и Грузии и помогает клиентам выгодно приобрести авто "под ключ" (выбрать, доставить, растаможить, отремонтировать, поставить на учет).

Зарплата: от 11 000 грн до 20 000 грн + бонусы.

График работы: понедельник-пятница, 9:00 - 18:00; работа в офисе.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grchr/9

Smart Junior Developer (PHP, JS, Java, C/C++, C#, Ruby, Python etc.), г. Харьков

Компании LuckyWare Pro срочно требуется целенаправленный, ответственный разработчик, готовый работать с любым языком программирования (PHP, JS, Java, C/C++, C#, Ruby, Python и т.д.).

Заработная плата: не указано; удаленная работа.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcuaitjob/29

Технический администратор, г. Днепр

АнтиШкола английского Space Deer – это 5 лет активной работы на рынке Украины, одна из наиболее популярных отечественных школ, более 1500 студентов обучаются одновременно, собственная интерактивная платформа.

Зарплата: 15 000 грн; есть возможность работать удаленно.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcuaitjob/15

Менеджер по продажам, г. Киев

АнтиШкола английской Space Deer – 5 лет активной работы на рынке Украины; одна из наиболее популярных отечественных школ; имеем четкий вектор развития на Западную Европу и уже это воплощаем в реальном времени – Польша уже стартовала; более 1500 студентов обучаются в одном моменте; личная интерактивная платформа.

Заработная плата: ставка 15 000 - 30 000 грн + %.

График работы: 5/2 10:00 – 19:00. Есть возможность работать удаленно.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/22



Менеджер по проектам дистанционного обучения | E-learning менеджер, г. Киев

Национальная сеть торговых центров "Эпицентр К" приглашает в HR команду центрального офиса Менеджера проектов дистанционного обучения | E-learning менеджер по адресу: г. Киев, ул. Берковецкая, 6К.

Зарплата: не указана.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grchr/24

Менеджер категорий (овощи и фрукты), г. Киев

Национальная сеть торговых центров "Эпицентр К" приглашает в бизнес команды центрального офиса Менеджера категорийного (овощи и фрукты) по адресу: г. Киев, ул. Берковецкая, 6К.

Зарплата: не указана.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/51

Финансовый менеджер Интерспорт-Украина, г. Киев

Национальная сеть торговых центров "Эпицентр К" приглашает в команду Финансового менеджера Интерспорт-Украина по адресу: г. Киев, ул. Берковецкая, 6К. Intersport является частью группы компаний Эпицентр К и бренд представлен на условиях лицензии Intersport International Corporation как национальная сеть.

Зарплата: не указана.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcfinancejob/27

CRM-Менеджер, г. Киев

Национальная сеть торговых центров "Эпицентр К" приглашает в бизнес команды центрального офиса CRM-менеджера по адресу: г. Киев, ул. Берковецкая, 6К.

Зарплата: не указана.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/54

Повар в "Myasomarket", г. Каменск

"Myasomarket" - сеть мясных магазинов в городе Каменское.

Заработная плата: 15 000 грн (750 грн/смена).

График работы: 5/2 с 7:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/108

Оператор-кассир АЗК, г. Львов

Национальная сеть автозаправочных комплексов "БРСМ-Нефть" приглашает присоединиться к команде.

Зарплата: не указана.

Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3U4vEft

Специалист по ветеринарной медицине, г. Тернополь

"Молокия" - торговая марка ЧАО "Тернопольский молокозавод". Предприятие является производителем натуральных молокопродуктов. Основное направление работы – переработка молока, изготовление широкого ассортимента классической молочной продукции и ее сбыт. Определяющей стратегией деятельности предприятия и главным конкурентным отличием является изготовление только натуральных молочных продуктов.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3fv7ETM

Специалист по качеству, г. Днепр

Новая Почта – лидер экспресс-доставки в Украине. Команда постоянно растет, и сейчас компания ищет специалиста по качеству.

Заработная плата: 12 000 – 15 000 грн.

График работы: 08:00-17:00, 5/2 (выходное воскресенье, понедельник).

Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3DwkNnz

Водитель с личным грузовым авто 3т - 5т, г. Днепр

Новая почта – лидер экспресс-доставки в Украине. Команда постоянно растет, и сейчас компания ищет водителя с личным автомобилем.

Заработная плата: 30 000 – 35 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3h39Xhn

Экспедитор, г. Днепр

Новая почта – лидер экспресс-доставки в Украине. Команда постоянно растет, и сейчас компания ищет экспедитора.

Заработная плата: 11 000 – 15 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3h7R6ls

Швея, г. Киев

Компания ТК - Домашний текстиль ищет швей.

Зарплата: не указана.

График работы: с 08.00 до 17.00

Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3T1MElp

Водитель грузового автомобиля СЕ, г. Днепр

Производство ищет в свой коллектив водителя грузового автомобиля.

Заработная плата: 30 000 – 37 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3sTyIiI

Сотрудники на птицефабрику, г. Никополь

Мясоперерабатывающий завод в г.Никополь, Днепропетровская область приглашает в дневные смены сотрудников на линию по переработке мяса птицы. Компания рассмотрит кандидатов без опыта.

Заработная плата: 13 500 – 16 000 грн.

График работы: дневные смены с 08:30 до 17:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3fAXhhd

Деревообработчик, г. Днепр

В связи с расширением Европейское производственное предприятие в Мукачево открывает набор новых работников. Работа с переездом в Закарпатскую область. Работодатель обеспечивает бесплатным жильем.

Заработная плата: 15 000 – 23 000 грн.

График работы: посменный, 10 ч/день (И смена 6:3017:00; ІІ смена 17:00 3:30). Шестидневка. Перерыв на обед – 30мин + три перерыва по 10мин.

Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3Wx9NPt

Автокурьер, г. Киев

Сеть супермаркетов "Сільпо" ищет вежливых и энергичных куреров для доставки заказов гостям.

Зарплата: 15 000 грн.

Гибкий график работы.

Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3FFXtGI

Грузчик, г. Одесса

Сеть супермаркетов "Сільпо" ищет грузчика.

Заработная плата: 10 000 – 12 000 грн.

График работы: 4/2 с 10:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3SY2ldb

Продавец на выкладку товаров (овощи), г. Киев

Сеть супермаркетов "Сільпо" ищет продавца на выкладку товаров.

Заработная плата: 11 300 – 12 800 грн.

Гибкий график работы: 3/3, 4/4.

Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3FEgB89

Кассир в супермаркет, г. Киев

Сеть супермаркетов "Сільпо" ищет кассира.

Заработная плата: 11 300 – 12 800 грн.

Гибкий график работы: 3/3, 4/4.

Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3zBYcoD

Бариста, г. Киев (Троещина)

Сеть супермаркетов "Сільпо" ищет бариста в супермаркете.

Заработная плата: 12 500 – 14 200 грн.

График работы: должен рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3DVkBzN