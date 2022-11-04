- Категория
- Работа и карьера
- Дата публикации
-
Рынок труда в Украине: топ вакансий ноября
Delo.ua совместно с сайтом по поиску работы Jooble и кадровым порталом grc.ua выбрали топ актуальных вакансий в Украине по состоянию на начало ноября 2022 года. Какие специалисты нужны, читайте в нашей подборке.
Актуальные вакансии во всех регионах Украины
HR-менеджер, г. Винница
Grand Car работает со страховыми аукционами США и Грузии и помогает клиентам выгодно приобрести авто "под ключ" (выбрать, доставить, растаможить, отремонтировать, поставить на учет).
Зарплата: от 11 000 грн до 20 000 грн + бонусы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
График работы: понедельник-пятница, 9:00 - 18:00; работа в офисе.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grchr/9
Smart Junior Developer (PHP, JS, Java, C/C++, C#, Ruby, Python etc.), г. Харьков
Компании LuckyWare Pro срочно требуется целенаправленный, ответственный разработчик, готовый работать с любым языком программирования (PHP, JS, Java, C/C++, C#, Ruby, Python и т.д.).
Заработная плата: не указано; удаленная работа.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcuaitjob/29
Технический администратор, г. Днепр
АнтиШкола английского Space Deer – это 5 лет активной работы на рынке Украины, одна из наиболее популярных отечественных школ, более 1500 студентов обучаются одновременно, собственная интерактивная платформа.
Зарплата: 15 000 грн; есть возможность работать удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcuaitjob/15
Менеджер по продажам, г. Киев
АнтиШкола английской Space Deer – 5 лет активной работы на рынке Украины; одна из наиболее популярных отечественных школ; имеем четкий вектор развития на Западную Европу и уже это воплощаем в реальном времени – Польша уже стартовала; более 1500 студентов обучаются в одном моменте; личная интерактивная платформа.
Заработная плата: ставка 15 000 - 30 000 грн + %.
График работы: 5/2 10:00 – 19:00. Есть возможность работать удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/22
Менеджер по проектам дистанционного обучения | E-learning менеджер, г. Киев
Национальная сеть торговых центров "Эпицентр К" приглашает в HR команду центрального офиса Менеджера проектов дистанционного обучения | E-learning менеджер по адресу: г. Киев, ул. Берковецкая, 6К.
Зарплата: не указана.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grchr/24
Менеджер категорий (овощи и фрукты), г. Киев
Национальная сеть торговых центров "Эпицентр К" приглашает в бизнес команды центрального офиса Менеджера категорийного (овощи и фрукты) по адресу: г. Киев, ул. Берковецкая, 6К.
Зарплата: не указана.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/51
Финансовый менеджер Интерспорт-Украина, г. Киев
Национальная сеть торговых центров "Эпицентр К" приглашает в команду Финансового менеджера Интерспорт-Украина по адресу: г. Киев, ул. Берковецкая, 6К. Intersport является частью группы компаний Эпицентр К и бренд представлен на условиях лицензии Intersport International Corporation как национальная сеть.
Зарплата: не указана.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcfinancejob/27
CRM-Менеджер, г. Киев
Национальная сеть торговых центров "Эпицентр К" приглашает в бизнес команды центрального офиса CRM-менеджера по адресу: г. Киев, ул. Берковецкая, 6К.
Зарплата: не указана.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/54
Повар в "Myasomarket", г. Каменск
"Myasomarket" - сеть мясных магазинов в городе Каменское.
Заработная плата: 15 000 грн (750 грн/смена).
График работы: 5/2 с 7:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/108
Оператор-кассир АЗК, г. Львов
Национальная сеть автозаправочных комплексов "БРСМ-Нефть" приглашает присоединиться к команде.
Зарплата: не указана.
Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3U4vEft
Специалист по ветеринарной медицине, г. Тернополь
"Молокия" - торговая марка ЧАО "Тернопольский молокозавод". Предприятие является производителем натуральных молокопродуктов. Основное направление работы – переработка молока, изготовление широкого ассортимента классической молочной продукции и ее сбыт. Определяющей стратегией деятельности предприятия и главным конкурентным отличием является изготовление только натуральных молочных продуктов.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3fv7ETM
Специалист по качеству, г. Днепр
Новая Почта – лидер экспресс-доставки в Украине. Команда постоянно растет, и сейчас компания ищет специалиста по качеству.
Заработная плата: 12 000 – 15 000 грн.
График работы: 08:00-17:00, 5/2 (выходное воскресенье, понедельник).
Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3DwkNnz
Водитель с личным грузовым авто 3т - 5т, г. Днепр
Новая почта – лидер экспресс-доставки в Украине. Команда постоянно растет, и сейчас компания ищет водителя с личным автомобилем.
Заработная плата: 30 000 – 35 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3h39Xhn
Экспедитор, г. Днепр
Новая почта – лидер экспресс-доставки в Украине. Команда постоянно растет, и сейчас компания ищет экспедитора.
Заработная плата: 11 000 – 15 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3h7R6ls
Швея, г. Киев
Компания ТК - Домашний текстиль ищет швей.
Зарплата: не указана.
График работы: с 08.00 до 17.00
Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3T1MElp
Водитель грузового автомобиля СЕ, г. Днепр
Производство ищет в свой коллектив водителя грузового автомобиля.
Заработная плата: 30 000 – 37 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3sTyIiI
Сотрудники на птицефабрику, г. Никополь
Мясоперерабатывающий завод в г.Никополь, Днепропетровская область приглашает в дневные смены сотрудников на линию по переработке мяса птицы. Компания рассмотрит кандидатов без опыта.
Заработная плата: 13 500 – 16 000 грн.
График работы: дневные смены с 08:30 до 17:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3fAXhhd
Деревообработчик, г. Днепр
В связи с расширением Европейское производственное предприятие в Мукачево открывает набор новых работников. Работа с переездом в Закарпатскую область. Работодатель обеспечивает бесплатным жильем.
Заработная плата: 15 000 – 23 000 грн.
График работы: посменный, 10 ч/день (И смена 6:3017:00; ІІ смена 17:00 3:30). Шестидневка. Перерыв на обед – 30мин + три перерыва по 10мин.
Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3Wx9NPt
Автокурьер, г. Киев
Сеть супермаркетов "Сільпо" ищет вежливых и энергичных куреров для доставки заказов гостям.
Зарплата: 15 000 грн.
Гибкий график работы.
Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3FFXtGI
Грузчик, г. Одесса
Сеть супермаркетов "Сільпо" ищет грузчика.
Заработная плата: 10 000 – 12 000 грн.
График работы: 4/2 с 10:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3SY2ldb
Продавец на выкладку товаров (овощи), г. Киев
Сеть супермаркетов "Сільпо" ищет продавца на выкладку товаров.
Заработная плата: 11 300 – 12 800 грн.
Гибкий график работы: 3/3, 4/4.
Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3FEgB89
Кассир в супермаркет, г. Киев
Сеть супермаркетов "Сільпо" ищет кассира.
Заработная плата: 11 300 – 12 800 грн.
Гибкий график работы: 3/3, 4/4.
Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3zBYcoD
Бариста, г. Киев (Троещина)
Сеть супермаркетов "Сільпо" ищет бариста в супермаркете.
Заработная плата: 12 500 – 14 200 грн.
График работы: должен рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://bit.ly/3DVkBzN