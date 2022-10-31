Из-за войны количество рабочих мест в Украине сократилось на 2,4 млн

По оценкам Международной организации труда МОТ уровень занятости в Украине в 2022 году упадет на 15,5% (2,4 миллиона рабочих мест) по сравнению с показателем 2021 года. Об этом говорится в докладе МОТ (специализированное учреждение ООН).

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Отметим, что организация улучшила свой прогноз по сравнению с апрелем, когда эксперты МОТ подсчитали, что Украина могла бы потерять 4,8 млн рабочих мест. Улучшение прогноза связано с деоккупацией большой площади территорий и уменьшением количества населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

При этом в МОТ считают, что увеличение количества трудоспособных внутриперемещенных лиц (ВПЛ) создаст давление на снижение заработной платы.

По оценкам МОТ, 10,4% всей довоенной рабочей силы страны в настоящее время являются беженцами в других странах. Эта группа из 1,6 млн человек состоит преимущественно из женщин, многие из которых ранее работали в сфере образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Отметим, что негативные последствия кризиса на рынке труда во время войны испытало на себе подавляющее большинство украинцев. Более 40% украинцев остались без работы. В настоящее время продолжают работать и получать заработную плату в полном объеме только 23%.

В ближайшие полгода вероятны сокращения персонала в каждой пятой украинской компании. В общем из-за войны уровень бедности в Украине вырос в десять раз.

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