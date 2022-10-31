Через війну кількість робочих місць в Україні скоротилася на 2,4 млн

За оцінками Міжнародної організації праці МОП, рівень зайнятості в Україні у 2022 році впаде на 15,5% (2,4 мільйона робочих місць) порівняно з показником 2021 року. Про це йдеться в доповідь МОП (спеціалізована установа ООН).

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Зазначимо, що організація покращила свій прогноз в порівнянні з квітнем, коли експерти МОП підрахували, що Україна могла б втратити 4,8 млн робочих місць. Покращення прогнозу пов'язане з деокупацією великої площі територій та зменшення кількості населених пунктів, де тривають бойові дії.

При цьому в МОП вважають, що збільшення кількості працездатних внутрішньо переміщених осіб (ВПО) створить тиск на зниження заробітної плати.

За оцінками МОП, 10,4% усієї довоєнної робочої сили країни нині є біженцями в інших країнах. Ця група з 1,6 млн осіб складається переважно з жінок, багато з яких раніше працювали у сфері освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення.

Зазначимо, негативні наслідки кризи на ринку праці під час війни відчула на собі переважна більшість українців. Більше 40% українців залишилися без роботи. Наразі продовжують працювати і отримувати заробітну плату у повному обсязі тільки 23%.

У найближчі півроку ймовірні скорочення персоналу в кожній п’ятій українській компанії. Загалом через війну рівень бідності в Україні зріс удесятеро.

Джерело фото: ua.depositphotos.com