У найближчі півроку ймовірні скорочення персоналу в кожній п’ятій українській компанії

Війна стала причиною кризових явищ на ринку праці. За сім місяців воєнної агресії РФ проти України майже 40% компаній скоротили різну кількість персоналу. Ще 2% підприємств та організацій взагалі припинили свою діяльність.

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Про це повідомляють аналітики кадрового порталу grc.ua.

Зазначається, що потреба в основній роботі чи у додаткових джерелах заробітку є гострою для багатьох українців. Проте на всіх роботи не вистачає, на період війни третина компаній припинила набір персоналу.

"Попри поступове відновлення ринку праці після повного падіння наприкінці лютого 2022 року, кількість вакансій залишається досі меншою, порівнюючи з довоєнним періодом", - зазначають аналітики.

Вони прогнозують, що на жаль, хвиля скорочень ще триватиме. Як показує опитування українських компаній у вересні, у найближчі півроку планують скорочення персоналу майже 7% підприємств та організацій.

14,5% компаній передбачають з високою ймовірністю застосування цього непопулярного методу оптимізації витрат найближчим часом.

Трохи більше половини (58,1%) опитаних компаній поки не планують скорочення, проте припускають його ймовірність, адже важко робити точні прогнози у нестабільній ситуації війни.

Лише кожна п’ята компанія (20,5%) впевнена, що у найближчі півроку не здійснюватиме скорочення персоналу.

Серед тих компаній, які планують скоротити штат, найбільша частка передбачає, що під дію оптимізаційних заходів підпаде 6-15% співробітників.

Масові скорочення від 30% штату та більше 50% колективу планує найменша кількість підприємств та організацій.

Нагадаємо, криза на ринку праці примушує українців до поступок у розмірі заробітної плати, попри те, що вони й так не надто задоволені рівнем доходів.