Ринок праці: кому платили у вересні найвищі зарплати

Початок бізнес-сезону показав стримано оптимістичну ситуацію із зарплатами. Дві третини професійних сфер або утримали зарплати на попередньому рівні, або підвищили оклади у відкритих вакансіях.

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Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua провів детальний аналіз динаміки середніх зарплат у відкритих вакансіях у вересні в різних професійних сферах.

Так, високооплачуваним спеціалістам, представникам вищого менеджменту та консалтингу, у вересні стали пропонувати на 40,6% та на 50,6% відповідно менші оклади, порівнюючи з серпнем. Найбільш затребувані працівники галузі ритейл та менеджери з продажу отримують одні з найменших зарплат – лише 17 000 грн. Найнижчі зарплати, як і раніше, пропонують студентам та спеціалістам без досвіду роботи – в середньому 10 700 грн.

П’ятірка професійних сфер-лідерів за розміром середньої заробітної плати у вересні дещо змінилася. Традиційні лідери – ІТ-сфера та вищий менеджмент утрималися на верхівці рейтингу. А от на третьому місці за розміром середньої заробітної плати на початку осені опинилася сфера закупівель, витіснивши консалтинг на четверту сходинку. На п’ятій позиції галузь мас-медіа та мистецтва.

В яких сферах відбулося зниження зарплат

Цікаво, що найбільш оплачувані сфери у вересні зазнали падіння заробітних плат. У сфері інформаційних технологій відбулося незначне «просідання» окладів. Якщо у серпні медіанна зарплата ІТ-спеціалістів складала 92 800 грн, то на початку осені вона знизилася на 0,75% та становить 92 100 грн.

У сфері вищого менеджменту у вересні відкривалися вакансії з набагато нижчими окладами, тому за місяць падіння середньої зарплати директорам відбулося на 40,6% - з 81 300 грн у серпні до 48 300 грн у вересні.

Консалтинг, який зазвичай був у трійці сфер з найвищими зарплатами, на початку бізнес-сезону зазнав зниження середньої зарплати більш ніж на половину (-50,6%). Якщо у серпні у цій сфері у відкритих вакансіях середня зарплата була 58 300 грн, то у вересні спеціалістам у сфері консалтинг пропонують в середньому лише 28 800 грн.

Зазнали зниження середньої зарплати спеціалісти сфери будівництва та нерухомості (з 27 300 грн у серпні до 25 500 у вересні), бухгалтери та спеціалісти з управлінського обліку (з 27 300 грн у серпні до 21 800 грн у вересні), представники сфери маркетинг, реклама та PR (з 26 500 грн у серпні до 21 100 грн у вересні), водії та логісти (з 19 200 грн у серпні ддо 17 800 грн у вересні), а також працівники бьюті-сфери та галузі спорту (з 19 400 грн у серпні до 17600 грн у вересні).

"Як бачимо, негативну динаміку зарплат на початку осені відчула лише третина професійних сфер. Переважна більшість галузей не лише утримала оклади від падіння, але й дещо підвищила щомісячну компенсацію новим співробітникам", - підкреслюють аналітики кадрового порталу.

В яких сферах відбулося найбільше підвищення зарплат

Найбільше підвищення зарплат у вакансіях відбулося у кількох сферах. Адміністративний персонал відчув підвищення зарплат новим працівникам на 49% - наприкінці літа цим спеціалістам пропонували в середньому 17 400 грн, а на початку осені їх середня зарплата становить 25 900 грн.

Новим працівникам автомобільного бізнесу у вересні стали пропонувати на 40% більше – якщо у серпні медіанна зарплата у цій сфері складала 15 200 грн, то на початку бізнес-сезону середня зарплата у відкритих вакансіях підвищилася до 21 300 грн.

Позитивна динаміка від 30% до 35% у середніх зарплатах новим працівникам відбулася також у сфері управління персоналом (з 20 000 грн у серпні до 27 100 грн у вересні), представникам сфери мистецтво, розваги та мас-медіа (медіанна зарплата підвищилася з 20 900 грн у серпні до 27 700 грн у вересні), працівникам сфери видобуток сировини (з 17 400 грн у серпні до 23 000 грн у вересні), а також домашньому персоналу (з 8 800 грн у серпні до 11 500 грн у вересні).

Кому пропонували найнижчі зарплати у вересні

Перелік сфер з найнижчими середніми зарплатами у вересні не змінився. Щоправда, у вересні у всіх цих сферах відбулося підвищення середніх зарплат від 18% до 31%. Найменшу зарплату пропонують у відкритих вакансіях студентам та спеціалістам без досвіду роботи. Не зважаючи на те, що цим фахівцям стали пропонувати на 19% вищі оклади, проте середня зарплата досі залишається критично низькою – 10 700 грн.

Домашньому персоналу у вересні в середньому пропонують 11 500 грн, місяць тому пропонували 8 800 грн. У сфері HoReCa середня зарплата залишилася без змін на рівні 13 900 грн. Охоронцям стали пропонувати у вересні на 21% вищі зарплати – якщо у серпні медіанна зарплата становила 12 200 грн, на початку осені її розмір 14 800 грн. Представникам робітничих професій у вересні в середньому пропонують 15 500 грн, що на 18% вище, порівнюючи з серпнем (13 100 грн).

Також не надто високі зарплати у сфері продажу. Хоча продавці, касири, адміністратори торгових залів, а також менеджери з продажу є найбільш затребуваними працівниками, проте їх середня зарплата одна з найнижчих на ринку. У серпні цим фахівцям пропонували в середньому 16 900 грн, у вересні роботодавці готові платити їм в середньому 17 000 грн.

Нагадаємо, в Україні запрацював "Єдиний портал вакансій", який дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі та очікуваного рівня зарплат.

Зазначимо, негативні наслідки кризи на ринку праці під час війни відчула на собі переважна більшість українців. Більше 40% українців залишилися без роботи. Наразі продовжують працювати і отримувати заробітну плату у повному обсязі тільки 23%.