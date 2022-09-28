Українці незадоволені рівнем доходів, проте заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку

Криза на ринку праці примушує українців до поступок у розмірі заробітної плати, попри те, що вони й так не надто задоволені рівнем доходів.

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Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua.

Так, більше половини українців зазначили те, що їх не влаштовують суми щомісячної компенсації за їх працю.

Абсолютну незадоволеність озвучила чверть (25,7%) опитаних спеціалістів, ще 28,5% зазначили помірну незадоволеність зарплатою.

"Варто зазначити, що у нинішню кризу ринок праці увійшов вже у ослабленому стані. Попередній складний період, викликаний пандемічними обмеженнями, теж відбився на зарплатах українців. Під час коронакризи відбувалися як скорочення персоналу, так і скорочення заробітних плат. Відтак, у січні – на початку лютого 2022 незадоволеність рівнем доходів була теж високою. Зазначали повну незадоволеність сумою щомісячної компенсації за працю 32% спеціалістів, помірну незадоволеність – 37% опитаних", - зауважують аналітики.

Криза на ринку праці примушує українців до поступок у розмірі заробітної плати, попри те, що вони й так не надто задоволені рівнем доходів.

Спеціалісти постають перед вибором – або знизити свої зарплатні побажання та отримати роботу, або продовжувати складний пошук роботи в умовах дефіциту вакансій, високої конкуренції та завищених вимогах роботодавців до кандидатів.

Дві третини українців готові знизити бажану зарплату у разі складнощів з працевлаштуванням. Є навіть такі, хто погодиться на будь-яку зарплату, яку запропонують, аби лише влаштуватися на роботу. Такий намір озвучили 8,1% опитаних.

Кожен п’ятий спеціаліст готовий знизити бажану зарплату не більше ніж на 5%, ще стільки ж українців готові знизити планку на 6-15%.

Заради працевлаштування готові зменшити бажаний оклад на чверть 8,8% опитаних українців.

Нагадаємо, в Україні запрацював "Єдиний портал вакансій", який дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі та очікуваного рівня зарплат.

Зазначимо, негативні наслідки кризи на ринку праці під час війни відчула на собі переважна більшість українців. Більше 40% українців залишилися без роботи. Наразі продовжують працювати і отримувати заробітну плату у повному обсязі тільки 23%.