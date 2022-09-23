Ринок праці: де в Україні платять найвищі зарплати

У більшості регіонів України у вересні з’являлося мало вакансій з високими зарплатами. У половині областей цього місяця відбулася негативна динаміка середньої заробітної плати у відкритих вакансіях.

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Про це свідчить аналіз бази вакансій кадрового порталу grc.ua.

Найбільше падіння середньої зарплати відбулося у Миколаївській, Львівській та Житомирській областях. Київ зберігає за собою лідерську позицію за розміром середнього заробітку.

Де платять найвищі зарплати

З травня 2022 року Київ стабільно тримає першість за розміром середньої заробітної плати, яку пропонують роботодавці у відкритих вакансіях. Протягом періоду травень-вересень показник столичної медіанної зарплати залишався майже незмінним. У перший місяць осені він становить 29 400 грн.

На другому місці за рівнем заробітку у вересні Одеська область. В середньому новим співробітникам роботодавці Одещини пропонують 25 100 грн, що на 2,7% менше, ніж було місяцем раніше.

Вражаючу позитивну динаміку показали зарплати у відкритих вакансіях у Харкові та області. Якщо у серпні новим співробітникам цього регіону пропонували в середньому 10 600 грн, то на початку осені відкрилися вакансії з високими окладами. Зокрема, вакансії для менеджерів по роботі з клієнтами та пропозиції роботи для керівників середньої ланки. Відтак, у вересні середня заробітна плата у Харківській області становить в середньому 23 500 грн, що на 121% більше, ніж у попередньому місяці.

До п’ятірки регіонів з найвищою середньою зарплатою у вересні потрапили також Дніпропетровська область з показником 19 600 грн та Запорізька область – 18 300 грн. Щоправда, Дніпро та область зазнали на початку осені зниження окладів у пропонованих вакансіях. У серпні у цьому регіоні пропонували в середньому 23 100 грн, у вересні медіанна зарплата знизилася на 15% до суми 19 600 грн.

Регіони з найвищою позитивною динамікою середньої зарплати

Окрім вище згаданої Харківської області, відчутне підвищення середньої заробітної плати, яку пропонують у відкритих вакансіях роботодавці, у вересні виявлено у Сумській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Так, на Сумщині відбулося підвищення середньої заробітної плати з 11 700 грн у серпні до 18 100 грн у вересні. У Чернівецькій області у серпні роботодавці пропонували в середньому 12 500 грн, на початку осені готові платити в середньому 17 800 грн. У Тернопільській області середній оклад у відкритих вакансіях збільшився з 11 100 грн у серпні до 13 700 грн у вересні.

Де зарплати знизилися найбільше

Негативні зміни у розмірі середньої зарплати, яку пропонують роботодавці новим співробітникам у вересні, відчули жителі Миколаївської, Львівської, Житомирської, Черкаської, Полтавської та Дніпропетровської областей. Тут відбулося найбільше зниження медіанної зарплати у відкритих вакансіях у вересні. Так, у Миколаївській області стали пропонувати втричі менше, порівнюючи з серпнем. Якщо наприкінці літа середня зарплата у вакансіях тут становила 16 000 грн, то на початку осені вони знизилася на 31% та складає 11 000 грн.

Львівська область, яка входить у трійку регіонів з найбільшою кількістю вакансій, не радує пошукачів рівнем середньої заробітної плати. У вересні львівські роботодавці пропонують в середньому 16 200 грн, що на 26% менше, ніж було у серпні, тоді середня зарплата становила 22 000 грн.

В Житомирській області у вересні відбулося зниження середньої зарплати у відкритих вакансіях на 24% (з 15 900 грн у серпні до 12 100 грн у вересні). У Черкаській області медіанна зарплата у відкритих вакансіях впала на 19% (з 15 100 грн у серпні до 12 200 грн у вересні). Полтавська область зазнала зниження середньої зарплати, яку пропонують роботодавці у вакансіях, на 18% (з 15 600 грн у серпні до 12 800 грн у вересні). Вищезгадана Дніпропетровщина «просіла» у рівні середньої заробітної плати на 15% (з 23 100 грн у серпні до 19 600 грн у вересні).

Де найнижчі зарплати

Найменші зарплати у вересні пропонують роботодавці Миколаївської, Кіровоградської, Житомирської, Черкаської та Вінницької областей. У всіх цих регіонах на початку вересня прослідковується негативна динаміка середньої заробітної плати у відкритих вакансіях.

Нагадаємо, в Україні запрацював "Єдиний портал вакансій", який дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі та очікуваного рівня зарплат.

Зазначимо, негативні наслідки кризи на ринку праці під час війни відчула на собі переважна більшість українців. Більше 40% українців залишилися без роботи. Наразі продовжують працювати і отримувати заробітну плату у повному обсязі тільки 23%.