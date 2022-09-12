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Українські роботодавці стали менше пропонувати роботи у віддаленому форматі
Найбільше пропозицій віддаленої роботи пропонують столичні роботодавці.
Українські роботодавці стали менше пропонувати роботи у віддаленому форматі. Так, лише 7% актуальних вакансій передбачають роботу на відстані. Рік тому цей показник знаходився на рівні 10%.
Про це повідомляють аналітики grc.ua.
Найбільше пропозицій віддаленої роботи пропонують столичні роботодавці: на Київ припадає 60% усіх актуальних вакансій віддаленої роботи.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Найбільше у віддаленому форматі заробляють "айтішники" (77 300 грн), керівники (40 000 грн) та спеціалісти сфери маркетинг, реклама, PR (26 800 грн).
Працівники більш схильні до ремоуту, аніж роботодавці. У відсотковому співвідношенні на віддалену роботу припадає значно більше резюме, ніж вакансій: 28% проти 9%.
Аналітики припускають, що позначилося послаблення ковідних обмежень, які "самоусунулися" після початку війни. Також, можливо, роботодавці шукають надійний варіант, тобто фахівця, який у воєнний час знаходиться на одному місці, а не часто зайнятий переїздами, жертвуючи якістю роботи.
Нагадаємо, що у серпні найчастіше нових співробітників шукали у сфері продажу, кількість вакансій в цій сфері мав тенденцію до зростання.