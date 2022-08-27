Проєкт “єРобота” дозволить створити понад 300 тисяч нових робочих місць

В Мінекономіки розраховують, що реалізація всіх грантових програм в рамках проєкту “єРобота” дасть можливість створити понад 300 тисяч нових робочих місць в Україні.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Уряд запустив низку грантових програм як потужний інструмент для підтримки малого й середнього бізнесу. Будь-який підприємець, що прагне розвивати свою справу або започаткувати нову, може отримати безповоротну допомогу від держави. Це також стимулюватиме створення робочих місць, яких потребують зараз українці”, - повідомила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона зауважила, що в Мінекономіки розраховують, що реалізація всіх грантових програм в рамках проєкту “єРобота” дасть можливість створити понад 300 тисяч нових робочих місць.

За словами Свириденко, українці виявляють високу зацікавленість у грантових програмах. На сьогодні заявки на отримання грантів подали вже близько 10 тисяч громадян. Більшість заяв - 8,5 тисяч - на отримання мікрогранту на започаткування або розвиток власної справи.

У Мінекономіки нагадали, що проєкт “єРобота” включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері. Перші 227 переможців програми мікрогрантів вже отримали гроші на свої рахунки. Загальна сума перерахованих їм коштів склала 52,7 млн грн.

Зазначимо, Кабінет міністрів вніс зміни до програми підтримки переробних підприємств у межах проекту "єРобота". Тепер гранти за цією програмою зможуть отримати й фізичні особи-підприємці.

Наразі прийом заявок на усі напрямки програми "єРобота" триває. Подача заявки здійснюється через портал "Дія". Для цього потрібно заповнити відомості про себе у електронній формі та додати невеликий бізнес-план, зразок якого можна завантажити на порталі.