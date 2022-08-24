За час війни в Україні відкрилося майже 150 тисяч нових бізнесів

В Україні з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ відкрилося майже 150 тисяч нових бізнесів, із яких 132 тис. це фізособи-підприємці, та понад 14 тис. юридичні особи.

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Про це повідомляє Опендатабот.

"Майже 150 тисяч сміливих бізнесів відкрилося в Україні з моменту вторгнення РФ. З них 132 тисячі — це ФОП, та понад 14 тисяч юридичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожного місяця кількість реєстрацій нових бізнесів зростає. Найбільший показник зафіксовано у перший тиждень серпня — 5 306 нових ФОП. Це навіть трохи більше, аніж було в останній тиждень до вторгнення РФ – 5 231 новий ФОП.

З 24 лютого, як зазначається, помітно змінилися й напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Наразі більше реєструють ФОП, пов’язані з роздрібною та оптовою торгівлею.

Загалом підприємці за цим КВЕДом склали 30% від усіх нових ФОП, відкритих за пів року активної фази війни.

При цьому КВЕДи, пов’язані з ІТ-сферою, що лідували ще у лютому, посунулися з топових позицій.

Також за пів року було зареєстровано понад 14 тисяч юридичних осіб. У топі за кількістю реєстрацій опинилися компанії, що надають соціальну допомогу, займаються оптовою торгівлею та діяльністю громадських організацій.

Зазначимо, Кабінет міністрів 5 серпня вніс зміни до програми підтримки переробних підприємств у межах проекту "єРобота". Тепер гранти за цією програмою зможуть отримати й фізичні особи-підприємці.