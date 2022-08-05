Кабмін дозволив ФОП отримувати гранти на створення переробних підприємств

Кабінет міністрів 5 серпня вніс зміни до програми підтримки переробних підприємств у межах проекту "єРобота". Як повідомляє пресслужба уряду, тепер гранти за цією програмою зможуть отримати й фізичні особи-підприємці.

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Крім того, розмір гранту тепер буде прив’язаний до необхідності створення певної кількості робочих місць, однак подробиці цього поки не наводяться. Зміни також торкнулися програми мікрогрантів в частині заохочення для малих фермерських господарств.

"Розширюємо напрямки, на які можна витрачати кошти. Тепер це закупівля сировини, матеріалів, тварин, програмного забезпечення та інших послуг і товарів, пов’язаних із виробництвом", — зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на отримання грантів для створення або розширення наявних підприємств в межах проекту "єРобота" вже надійшло 6,5 тисячі заявок.

"6 тисяч заявок надійшло на мікрогранти до 250 тисяч гривень, 100 заявок — за програмою створення нових теплиць і нових садів, більше 400 заявок — за програмою створення нових переробних підприємств. Усе це вже найближчими місяцями конвертується в тисячі робочих місць", — наголосив глава уряду.

Прем’єр підкреслив, що така кількість заявок за перший місяць роботи програми демонструє, що люди зацікавлені створювати власний бізнес в Україні, і держава йому в цьому допоможе.

Нагадаємо, що загалом в межах проєкту "єРобота" запроваджено шість різних програм грантової підтримки. Зокрема, ще 24 червня уряд затвердив програму безповоротних грантів на створення та розвиток переробних підприємств у сумі до 8 мільйонів гривень за умови створення хоча б 25 робочих місць.

Крім того, запроваджено гранти до 250 тисяч гривень для бажаючих відкрити власну справу, дві програми грантів аграріям на створення садів і теплиць, а також дві програми, спрямовані на розвиток ІТ-сектору: одна передбачає виділення коштів для стартапів, а інша - для тих, хто бажає змінити сферу роботи на IT та пройти відповідні курси. Прийом заявок на гранти "єРобота" через портал держпослуг "Дія" було розпочато з 1 липня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com