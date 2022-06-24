Уряд затвердив грантові програми для IT-стартапів та для бажаючих стати айтішниками: скільки можна отримати

Кабінет міністрів 24 червня затвердив дві грантові програми, спрямовані на розвиток ІТ-сектору та стартапів у сфері високих технологій. Про це повідомляє пресслужба уряду. Як зазначив на його засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ІТ-стартапи зможуть отримати від 750 тисяч до 3,5 мільйона гривень.

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"У нас уже успішно працює державний Український фонд стартапів, і саме він буде адмініструвати цю програму та використовувати свій досвід, аби все дійсно запрацювало. Головні критерії фінансування: створення п'яти робочих місць, а також акцент на розробці нових технологій та рішень", - уточнив він.

Крім того, за іншою програмою, що отримала назву "Старт в ІТ" бажаючим будуть виділятися стипендії у розмірі до 30 тисяч гривень на навчання й отримання навичок молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера.

При цьому гроші можна буде витратити лише на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації. Загальний бюджет програми складає 1,8 мільярда гривень, тобто загалом держава надасть можливість розпочати кар'єру в ІТ принаймні для 60 тисяч українців.

"Ця програма не для студентів і не для ІТ-фахівців. Ця програма для людей, які мають попередній досвід роботи, але зараз, наприклад, цю роботу втратили чи перебувають у простої і хочуть опанувати нові навички для нової кар'єри. Держава надає таку можливість. Айтівці за останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, тож ми зацікавлені в тому, аби їх кількість лише збільшувалася", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо при цьому, що два тижні тому Шмигаль, анонсуючи програму "Старт в ІТ", повідомив також про програму обсягом 10 мільярдів гривень, за якою Український фонд стартапів має намір викуповувати частки в новостворених IT-компаніях.

Зазначимо також, що на минулому засідання 21 червня уряд запровадив гранти до 250 тисяч гривень для бажаючих відкрити власну справу, а також дві програми грантів аграріям на створення садів і теплиць. 24 червня Кабмін також затвердив програму безповоротних грантів на створення та розвиток переробних підприємств.

Джерело фото: ua.depositphotos.com