ЄС виділить 20 млн євро на фінансування українських стартапів

Єврокомісія запустила нову програму для українських стартапів, в рамках якої щонайменше 200 компаній зможуть отримати по 60 000 євро. При цьому загалом на програму виділять 20 млн євро, повідомляє пресслужба Єврокомісії.

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Паралельно ЄС пропонує українським стартапам нефінансову підтримку - бізнес-консультації та пошук партнерів.

У Єврокомісії вважають, що сукупно ці ініціативи підвищать здатність українських новаторів взаємодіяти з європейською інноваційною екосистемою, виходити на нові ринки та отримувати вигоду від європейських інструментів фінансування.

"У боротьбі з російською військовою агресією для України життєво важливо дивитися вперед. Країна має великий потенціал для інноваційного бізнесу. Дуже важливо зберегти цей економічний потенціал і дати можливість українським технологічним новаторам зростати і надалі інтегруватися в європейську інноваційну екосистему", - прокоментувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляен.

Зазначимо, раніше Mastercard анонсувала нову програму для українських фінтехів та підприємців. Відомо, що на першому етапі п'ять українських стартапів отримають різний рівень підтримки від міжнародної платіжної системи.

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