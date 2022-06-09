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ЕС выделит 20 млн евро на финансирование украинских стартапов
Еврокомиссия запустила новую программу для украинских стартапов, в рамках которой не меньше 200 компаний смогут получить по 60 000 евро. При этом в целом на программу выделят 20 млн евро, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Параллельно ЕС предлагает украинским стартапам нефинансовую поддержку — бизнес-консультации и поиск партнеров.
В Еврокомиссии считают, что совокупно эти инициативы повысят способность украинских новаторов взаимодействовать с европейской инновационной экосистемой, выходить на новые рынки и получать выгоду от европейских инструментов финансирования.
"В борьбе с российской военной агрессией для Украины жизненно важно смотреть вперед. В стране есть большой потенциал для инновационного бизнеса. Очень важно сохранить этот экономический потенциал и дать возможность украинским технологическим новаторам расти и дальше интегрироваться в европейскую инновационную экосистему", — прокомментировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, ранее Mastercard анонсировала новую программу для украинских финтехов и предпринимателей. Известно, что на первом этапе пять украинских стартапов получат разного уровня поддержку от международной платежной системы.
Источник фото: ua.depositphotos.com