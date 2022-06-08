Mastercard анонсировала новую программу для украинских финтехов и предпринимателей

На первом этапе новой инициативы международной платежной системы Mastercard пять украинских стартапов получат поддержку от компании. Инициатива стартует осенью 2022-го, прием заявок начнется летом, сообщила пресс-служба Mastercard.

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В течение шести месяцев участникам программы будут оказывать менторскую поддержку, доступ к ресурсам и возможностям нетворкинга с ведущими экспертами, что, как считают в Mastercard, позволит масштабировать и ускорить развитие их бизнеса.

Анонсированная инициатива – продолжение глобальной программы Start Path от Mastercard.

"На сегодняшний день в рамках Start Path поддержку получили более 300 стартапов по всему миру, сейчас эти компании выходят на публичные рынки, становятся "единорогами" и заключают длительные коммерческие контракты с Mastercard. Среди известных участников Start Path – компании CNote, Doconomy, Revolut и Subaio", — добавили в компании.

Отметим также, что американская корпорация Google объявила о создании фонда поддержки стартапов в Украине. Как говорится в сообщении Google, в течение 2022 года будет роздано грантов на сумму 5 миллионов долларов.

При этом помогать украинским стартапам там намерены не только финансово: они приглашены к использованию пространства Google for Startups Campus в Варшаве в качестве временного офиса.

Источник фото: ua.depositphotos.com