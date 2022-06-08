Mastercard анонсувала нову програму для українських фінтехів та підприємців

На першому етапі нової ініціативи міжнародної платіжної системи Mastercard п'ять українських стартапів матимуть підтримку від компанії. Ініціатива стартує восени 2022 року, прийом заявок почнеться влітку, повідомила пресслужба Mastercard.

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Протягом шести місяців учасникам програми надаватимуть менторську підтримку, доступ до ресурсів та можливостей нетворкінгу з провідними експертами, що, як вважають у Mastercard, дозволить масштабувати та прискорити розвиток їхнього бізнесу.

Анонсована ініціатива є продовженням глобальної програми Start Path від Mastercard.

"На сьогоднішній день у рамках Start Path підтримку отримали понад 300 стартапів по всьому світу, зараз ці компанії виходять на публічні ринки, стають "єдинорогами" та укладають тривалі комерційні контракти з Mastercard. Серед відомих учасників Start Path – компанії CNote, Doconomy, Revolut та Subaio", - додали в компанії.

Зазначимо також, що американська корпорація Google оголосила створення фонду підтримки стартапів в Україні. Як йдеться в повідомленні Google, протягом 2022 буде роздано грантів на суму 5 мільйонів доларів.

При цьому допомагати українським стартапам там мають намір не лише фінансово: вони запрошені до використання простору Google for Startups Campus у Варшаві як тимчасовий офіс.

Джерело фото: ua.depositphotos.com