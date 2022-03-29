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Google створює спеціальний фонд та запускає грантову програму для українських стартапів

Google створює спеціальний фонд та запускає грантову програму для українських стартапів
Компанія Google зробила особливу пропозицію для українців. Фото: ua.depositphotos.com

Американська компанія Google сформує фонд для запуску грантової програми для підтримки українських стартапів. У рамках програми можна буде одержати до 100 тисяч доларів.

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Про це повідомляє ISE Corporate Accelerator з посиланням на СЕО Google Сундара Піча.

"Вже завтра (30 березня) буде сформовано спеціальний фонд і стартує грантова програма від Google для підтримки українських стартапів! Буде можливість отримати до $100 000, equity free, для підтримки стартапів у цей тяжкий час", - йдеться у повідомленні ISE.

Тобто, гроші в рамках програми стартапи зможуть отримати на умовах equity free. Податися на участь зможуть стартапи, які фізично залишилися в Україні та мають українську реєстрацію.

Така особлива пропозиція пов'язана із початком повномасштабної російсько-української війни. Раніше з цієї причини команда PRNEWS.IO виступила з ініціативою на підтримку українських ЗМІ.

Платформа запропонувала бізнесу купувати публікації в українських медіа за допомогою каталогу. Щоби підтримати роботу редакцій під час війни, сервіс відмовився від комісії для власників українських сайтів.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан