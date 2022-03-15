Понад 100 українських та міжнародних ІТ-компаній стали резидентами "Дія.City"

У Міністерстві цифрової трансформації продовжують працювати над тим, щоб зменшити тиск на економіку України в умовах війни. На сьогоднішній день офіційно включено до правового та податкового режиму "Дія.City" 104 українські та міжнародні ІТ-компанії.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Серед нових резидентів "Дія.City, зокрема, британська компанія з українським корінням Fintech Farm (запуск obile-only банків на нових ринках), міжнародна компанія Miratech (розробка програмного забезпечення та автоматизація бізнес-процесів), одна з найбільших у світі науково- виробнича компанія Cinegy GmbH (розробка та впровадження програмного забезпечення для телевізійного виробництва та мовлення).

Цей список також поповнили скандинавська компанія TietoEVRY (надання ІТ-послуг у сфері автомобілебудування, фінансів, телекомунікації та ЗМІ, охорони здоров'я, лісової промисловості, енергетики) та український фонд SMRK VCF (венчурні інвестиції у стартапи на різних стадіях розвитку).

"Дія. City має все для успішної побудови та розвитку ІТ-бізнесу: від сприятливих податків до соціальних гарантій для розробників, інструментів захисту інвестицій та інтелектуальної власності", - наголосив Федоров.

Подати заявку можна за посиланням .

Нагадаємо, "Дія.City" – це альтернативна модель ведення IT-бізнесу із прозорими, комфортними та стабільними правилами гри, які зафіксовані законодавчо на 25 років. Нею може скористатися будь-яка IT-компанія у будь-якому регіоні України.

В рамках "Дія.City" діє сприятлива податкова система - дохід фахівців буде оподатковуватись практично на рівні ФОП - ЄСВ 22% з мінімальної зарплати, ПДФО 5% та 1,5% військовий збір. Компанії можуть обирати корпоративний податок – податок на прибуток 18% або податок на виведений капітал 9%,

Резиденти отримують гарантію захисту інтелектуальної власності та можливість використовувати елементи англійського права, які спрощують доступ до інвестицій.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що правовий режим "Дія.Сity" є однією з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча від сплати податків за загальною системою. Додамо, що очікуваний результат від запуску Дія.Стилі – збільшення доходів IT-індустрії з $6 млрд до $16,5 млрд.