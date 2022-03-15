Более 100 украинских и международных IТ-компаний стали резидентами "Дія.City"

В Министерстве цифровой трансформации продолжают работать над тем, чтобы снизить давление на экономику Украины в условиях войны. На сегодняшний день официально включены в правовой и налоговый режим "Дія.City" 104 украинские и международные IТ-компании.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Среди новых резидентов "Дія.City, в частности, британская компания с украинскими корнями Fintech Farm (запуск obile-only банков на новых рынках), международная компания Miratech (разработка программного обеспечения и автоматизация бизнес-процессов), одна из крупнейших в мире научно-производственная компания Cinegy GmbH (разработка и внедрение программного обеспечения для телевизионного производства и вещания).

Этот список также пополнили скандинавская компания TietoEVRY (предоставление IТ-услуг в сфере автомобилестроения, финансов, телекоммуникации и СМИ, здравоохранения, лесной промышленности, энергетики) и украинский фонд SMRK VCF (венчурные инвестиции в стартапы на разных стадиях развития).

"Дія. City имеет все для успешного построения и развития ІТ-бизнеса: от благоприятных налогов до социальных гарантий для разработчиков, инструментов защиты инвестиций и интеллектуальной собственности", - подчеркнул Федоров.

Подать заявку можно по ссылке.

Напомним, "Дія.City" – это альтернативная модель ведения IT-бизнеса с прозрачными, комфортными и стабильными правилами игры, которые зафиксированы законодательно на 25 лет. Ею может воспользоваться любая IT-компания в любом регионе Украины.

В рамках "Дія.City" действует благоприятная налоговая система - доход специалистов будет облагаться налогом практически на уровне ФЛП - ЕСВ 22% с минимальной зарплаты, НДФЛ 5% и 1,5% военный сбор. Компании могут выбирать корпоративный налог - налог на прибыль 18% или налог на выведенный капитал 9%,

Резиденты получают гарантию защиты интеллектуальной собственности и возможность использовать элементы английского права, которые упрощаю доступ к инвестициям.

Напомним министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что правовой режим "Дія.Сity" является одной из лучших налоговых систем в мире, которая в 5 раз ниже платы налогов по общей системе. Добавим, что ожидаемый результат от запуска "Дія.City" – увеличение доходов IT-индустрии с $6 млрд до $16,5 млрд.