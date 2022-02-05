Глава Минцифры приравнял приложение "Дія.Сity" к лучшим налоговым системам мира

Правовой режим мобильного приложения "Дія.Сity" является одной из лучших налоговых систем в мире, которая в 5 раз ниже платы налогов по общей системе.

Об этом после встречи с представителями ИТ-индустрии написал в своем Telegram-канале вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"На масштабном ивенте от нашей команды мы запустим специальный правовой режим для IT "Дія.Сity". Это будет одна из лучших налоговых систем в мире. В 5 раз ниже, чем если сейчас платить налоги по общей системе", – сообщил Федоров.

По его словам, перед запуском режима "Дія.City" необходимо провести встречу с украинскими компаниями.

Федоров считает, что проект позволит реализовать потенциал Украины в этом направлении.

"Мы создали этот проект для помощи IT-отрасли, и он будет развиваться. Украина может стать мощным технологическим хабом. Действие City позволит реализовать этот потенциал эффективнее", – отметил вице-премьер.

Федоров добавил, что ожидаемый результат от запуска "Дія.City" – увеличение доходов IT-индустрии с $6 млрд до $16,5 млрд.

Ранее Федоров заявлял, что конце января - начале февраля компании уже смогут подавать заявку, вступать в "Дія City" и начинать платить налоги именно по этой налоговой системе.

Напомним, что закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине, предусматривающий введение режима "Дія City", был принят еще 15 июля. 11 августа его подписал президент Владимир Зеленский.

Отметим, однако, что многие украинские айтишники выступали против принятия этого закона. В частности, петиция против "Дія City"набрала 25 тысяч голосов на сайте президента. Кроме того, накануне принятия, 13 июля, под Радой даже прошла акция протеста представителей ІТ-отрасли против этого документа.

14 декабря парламент принял и закон о налогообложении в "Дія City", который спустя несколько дней был подписан Зеленским.