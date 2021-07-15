Рада ввела особый налоговый режим "Дія City" для айтишников минимум на 25 лет

Верховная Рада приняла в целом законопроект №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине". За это проголосовало 262 депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, он предусматривает введение следующих мер:

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специальный режим налогообложения резидентов "Дія City" в соответствии с налоговым законодательством; специальный режим налогообложения вознаграждения, выплачиваемого резидентами "Дія City" лицам, чей труд они используют, в соответствии с налоговым законодательством; возможность избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений между резидентами "Дія City" и их работниками; особая форма найма резидентами "Дія City" физических лиц (гиг-контракт), объединяющая социальные гарантии работников и гибкость гражданско-правовых отношений, но не исключающая наем резидентами "Дія City" физлиц-предпринимателей и работников по трудовому договору (контракту); регулирование договоров с негативными обязательствами (о неразглашении, не переманивании, не конкуренции), обеспечивающим баланс интересов талантливых специалистов и резидентов "Дія City", которые инвестируют в накопление знаний и опыта; элементы системы общего (английского) права, обеспечивающие гибкие инструменты привлечения финансирования резидентами "Дія City"; необходимость предварительного согласования уголовно-процессуальных действий в отношении резидентов "Дія City" и их руководства с прокурором не ниже уровня прокурора области; необходимость предварительного согласования мероприятий государственного надзора (контроля) в отношении таких резидентов с руководителем или замруководителя соответствующего центрального органа исполнительной власти; государственные гарантии не ухудшения законодательного регулирования для инвесторов на время действия режима "Дія City"; создание самоуправляющейся организации резидентов "Дія City", призванной объединить их усилия, в том числе для развития образования и продвижения эко-системы "Дія City" в Украине и за ее пределами; возможность возложить функции директора компании на другое юридическое лицо, что позволит иностранным инвесторам нанимать профессиональные управляющие компании и возложить на них повышенную ответственность; признание предложения заключить договор, опубликованного в интернете, офертой, а клика — акцептом, независимо от наличия аналогов собственноручной подписи; устранение законодательных пробелов и коллизий относительно распределения прав на служебные произведения и произведения по заказу.

Предусмотрено, что получить статус резидента "Дія City" и воспользоваться большинством из перечисленных преимуществ смогут юрлица, которые будут соответствовать предусмотренным законом требованиям и включены в специальный реестр, который будет вести Министерство цифровой трансформации.

Правовой режим "Дія City" устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня внесения в реестр "Дія City" записи о первом резиденте.

Как отмечают в Минцифры, принятый закон основан на нескольких принципах, среди которых свобода деятельности: все резиденты имеют право самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность, а также выбирать формы ее организации и сотрудничества с третьими лицами.

Также документ гарантирует неприемлемость прямого или косвенного принуждения юрлиц к получению статуса резидента "Дія City", а также презумпция правомерности деятельности резидентов и формальный характер процедуры получения статуса резидента.

"Специальный режим "Дія City" вводится как альтернатива текущим условиям. Участие в нем будет добровольным. Спецрежим не будет ограничиваться территориально, а будет действовать по всей стране. Его резидентами могут стать только юрлица, зарегистрированные по украинскому законодательству. Процедура вхождения в спецрежим будет максимально простой и четкой", — обещают в профильном министерстве.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации заявляли, что уже готовы вступить в "Дія City", и публично об этом заявляют ряд украинских IT-компаний, среди которых Reface, Ajax Systems, Датагруп, Genesis, LeverX Group, Nika Tech Family и многие другие.

Напомним, что многие украинские айтишники выступали против принятия этого закона. В частности, петиция против "Дія City" набрала 25 тысяч голосов на сайте президента. Кроме того, накануне принятия, 13 июля, под Радой даже прошла акция протеста представителей ІТ-отрасли против этого документа.

Ранее крупнейшая в Украине профильная ассоциация IT-компаний — Ассоциация "IT Ukraine" выражала опасения, что режим "Дія City" будет для айтишников принудительным, а также предлагала ряд критических замечаний к законопроекту.