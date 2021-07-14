Экономика 1 час назад

Японская Hitachi завершила покупку IT-компании GlobalLogic с офисами в Украине

Владельцем одного из крупнейших работодателей для украинских айтишников стала американская "дочка" Hitachi, отдавшая почти $10 млрд

Фото: GlobalLogic Фото: GlobalLogic
Фото: GlobalLogic

Японская корпорация Hitachi закрыла сделку по покупке IT-компании GlobalLogic, в соответствии с подписанным 31 марта соглашением. Как говорится в сообщении последней, американская дочерняя компания Hitachi Global Digital Holdings LLC приобрела 100% акций GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc. — материнской компании GlobalLogic.

"Приобретение GlobalLogic расширит возможности Hitachi Group в реализации своей стратегии по продвижению бизнеса социальных инноваций с помощью цифровых технологий для решения проблем, с которыми сталкиваются клиенты и общество", — говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что в результате сделки Hitachi сможет еще больше ускорить цифровую трансформацию социальной инфраструктуры в мировом масштабе за счет глобального расширения своего основного бизнеса цифровых решений Lumada.

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"Возможности GlobalLogic в сочетании с Hitachi Lumada позволят GlobalLogic развернуть обширную библиотеку цифровых решений Hitachi на мировом рынке и помочь клиентам и обществу решать их проблемы с помощью гибкой разработки приложений в облаке", — отмечают в IT-компании.

По данным GlobalLogic, она располагает более 21 тысячью сотрудников в инженерных центрах и дизайн-студиях по всему миру. Компания специализируется на передовых цифровых технологиях, проектировании и предоставлении услуг по обработке данных.

В Украине компания имеет около 5,7 тысячи сотрудников в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве, входя в тройку крупнейших украинских IT-работодателей.

Напомним, стоимость сделки по ее покупке японским конгломератом, заключенной в конце марта, указывалась в сумме 9,6 млрд долларов.

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