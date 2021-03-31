IT и Телеком 1 час назад

Японская Hitachi покупает известную в Украине GlobalLogic за $9,6 млрд

GlobalLogic входит в ТОП-3 крупнейших украинских IT-работодателей

Фото: globallogic.com Фото: globallogic.com
Фото: globallogic.com

Японская Hitachi покупает хорошо известную в Украине американскую IT-компанию GlobalLogic за $9,6 млрд.

Об этом сообщается в пресс-релизе японской компании.

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Известно, что у GlobalLogic — несколько офисов в Украине. По данным DOU, эта компания входит в ТОП-3 крупнейших украинских IT-работодателей.

Издание отмечает, что эта сделка — часть расширения портфолио японской корпорации, в ходе которого она уже приобрела один из бизнесов ABB Ltd в 2020 году за $7 млрд.

Как говорится в официальном сообщении GlobalLogic, Hitachi рассчитывает с помощью продвинутых инженерных возможностей GlobalLogic и ее клиентской базы укрепить портфолио своего диджитал-подразделения Lumada.

Однако сделка еще должна получить одобрение регуляторных органов. Ожидается, что она завершится к концу июля 2021 года.

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До завершения сделки структура владения GlobalLogic выглядит так: по 45% принадлежит Canada Pension Plan Investment Board и швейцарской инвестиционной фирме Partners Group. Остальная доля принадлежит руководству компании.

Основанная в 2000 году, GlobalLogic насчитывает более 20 тысяч сотрудников в 14 странах, 5712 из которых находятся в украинских офисах, а именно в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве.

По данным DOU за январь 2021 года, компания является одной из крупнейших IT-компаний в Украине по количеству сотрудников сразу после EPAM и SoftServe.

Напомним, за 2020 год количество открытых удаленных вакансий в Украине в сфере информационных технологий выросло в 4 раза и составило в декабре 40% всех вакансий на рынке.

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