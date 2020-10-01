Хлеб интеллекта: 2019 год — рекордный по объему инвестиций в украинскую IT-индустрию

Украина — аграрная страна. Но сегодня это утверждение уже не соответствует действительности. Наряду с экспортом зерновых все большее значение для страны приобретает продукция IT-отрасли. Особенно показательным в этом отношении выдался 2019 год. Согласно данным платежного баланса Украины, в прошлом году экспорт IT-услуг вырос на 30,2% по сравнении с предыдущим годом и составил $4,17 млрд, что на $500 млн больше, чем принес стране экспорт пшеницы. Этому способствует высокий спрос на услуги наших специалистов на мировом рынке и контрактная модель взаимоотношения компаний и IT-специалистов.

А по объему инвестиций в украинскую IT-индустрию 2019-й и вовсе оказался рекордным. Согласно данным инвестиционного фонда AVentures Capital, отрасль привлекла $544 млн, что на $199 млн больше, чем в 2018-м. Львиную долю средств (77%) получили три компании: Grammarly, GitLab и People.ai.

Сегодня в Украине насчитывается, по данным Офиса эффективного регулирования (BRDO) и Ассоциации IT Ukraine, около четырех тысяч IT-компаний. В стране базируется свыше 110 R&D-центров известных международных компаний, а два десятка компаний украинского происхождения и с офисами разработки в Украине входят в список Global Outsourcing 100. Отечественная IT-отрасль давно имеет хорошую репутацию, наши компании реализуют разнообразные проекты любой сложности для заказчиков со всего мира.

Львиную долю инвестиций (77%) получили три компании: Grammarly, GitLab и People.ai

Как и во всем мире, отечественная IT-сфера менее других пострадала от пандемии COVID-19 и карантинных ограничений, хотя до конца весны на рынке отмечалось ощутимое замедление, вызванное глобальным спадом деловой активности. Справиться с ним помогла, в частности, свойственная украинской IT-отрасли кластеризация: компании объединяются в IT-кластеры в регионах, а на национальном уровне входят в профильные и бизнес-ассоциации, что позволяет эффективно реализовывать проекты.

Вместе с высоким реноме украинских IT-компаний на глобальном уровне это дает основание полагать, что, несмотря на коронакризис, в 2020 году индустрия сохранит положительную динамику, пусть и не в таком масштабе, как в предыдущие годы.

"Украинскую IT-отрасль ждет временная рецессия, — уверен вице-президент EPAM и глава компании в Центральной и Восточной Европе Юрий Антонюк. — По итогам 2020-го не стоит ждать ставшего привычным за последние годы прироста 20-25%, но важно, что цифра все равно будет в плюс".

Не в самом лучшем положении пока находятся IT-компании, ориентированные сугубо на внутреннего потребителя, в первую очередь предприятия малого и среднего бизнеса. По итогам года в стране неминуем существенный спад экономики, вследствие чего объем заказов со стороны отечественного МСБ и средний чек уменьшились.

Однако отрасль уже оправилась от COVID-шока, а самые быстрорастущие направления — это digital media, потоковое видео и различные инфраструктурные проекты для удаленной коммуникации.

О восстановлении IT-сферы напрямую свидетельствует возросшее количество вакансий. После проседания в первый месяц карантина запрос на IT-специалистов стабильно растет с мая. И если в последний месяц весны количество вакансий уступало мартовскому показателю и оказалось на треть меньшим, чем годом ранее, то уже в июле сравнялось со средним уровнем 2019 года, превысив данные июня почти на 20%. То есть рынку потребовалось всего три месяца на восстановление докризисных показателей. При этом кризис практически не повлиял на уровень заработной платы специалистов.

О восстановлении IT-сферы свидетельствует возросшее количество вакансий

Потребность в кадрах означает, что будут развиваться учебные центры на базе компаний, такие как SoftServe IT Academy, EPAM University, GlobalLogic Education, Sigma Software University и другие.

В первом полугодии 2020-го сразу 11 компаний IT-сегмента открыли новые офисы в Украине (Киеве, Львове, Ужгороде и Житомире) и за рубежом (в том числе в Польше, Германии, Швеции и США). По количеству сотрудников в Киеве лидирует EPAM, во Львове и Днепре — SoftServe, в Харькове — NIX Solutions, а в Одессе — Luxoft.

"Украинский IT-сектор даже в период нестабильности быстро адаптируется к новым реалиям и продолжает развиваться, внедряя новые решения", — отмечает исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Константин Васюк.

В первом полугодии 2020-го сразу 11 компаний IT-сегмента открыли новые офисы в Украине

Еще один фактор дальнейшего развития отечественной IT-сферы — введение давно ожидаемого режима благоприятствования со стороны украинской власти. В июне Министерство цифровой трансформации дало старт "Дія.City" — первой в мире платформы виртуальной бизнес-страны. Цель — создать благоприятные условия для развития инновационного и технологического бизнеса в Украине. А в сентябре в профильном министерстве, следуя указу президента Зеленского, объявили о начале работ над законопроектом о создании виртуальной экономической зоны. В течение трех месяцев анонсированы нормативные акты по упрощению налогообложения IT-отрасли (5% ПДФЛ и минимальный ЕСВ для резидентов "Дія.City"), либерализации трудовых отношений и усилению защиты от неправомерного вмешательства в работу IT-компаний.

В результате этих новаций можно ожидать повышения интереса к Украине со стороны международных IT-компаний и инвестиционных фондов. В правительстве рассчитывают, что к 2025 году в украинскую IT-отрасль удастся привлечь $11,8 млрд инвестиций и создать 450 тыс. рабочих мест.