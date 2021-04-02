Ассоциация IT Ukraine просит не допустить принуждения IT-компаний к вступлению в Дія City

Крупнейшая в Украине профильная ассоциация IT-компаний — Ассоциация "IT Ukraine" — поддержит создание специального правового и налогового режима "Дія City", предусмотренные законопроектом №4303, если будут учтены критически важные для индустрии аспекты. Об этом говорится в ее сообщении.

Критические замечания, на которых настаивает при внедрении проекта следующие:

- сохранение задекларированного налогового бремени на 15 лет: 5% налога на доход специалистов, 22% ЕСВ с одной минимальной заработной платы, военный сбор 1,5%;

- защита физлиц-предпринимателей за пределами "Дія City" для предотвращения давления на IT-компании с целью вступления в "Дія City";

- возможность работы с ФЛП для резидентов "Дія City" в течение как минимум трех лет в случае использования компанией-резидентом налога на выведенный капитал и без ограничений и дополнительного налогообложения такого взаимодействия;

- изменить требование обязательного ежегодного аудита на представление стандартной финансовой отчетности для малого и микробизнеса;

- возможность приостановления решения о лишении компании статуса резидента "Дія City" уполномоченным органом (Минцифры) до принятия судебного решения.

Отметим, что 17 марта комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рассмотрел и рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №4303 о специальном режиме для IT отрасли "Дія City".

"Обновленная версия законопроекту №4303 отличается от предыдущего, главным образом, в следующем: уменьшены регуляторные полномочия Минцифры; прозрачный вход: согласованы критерии, формальный принцип с максимально автоматической проверкой; членство в организации резидентов "Дія City" (так называемое СРО) стало необязательным", — отмечали тогда в IT Ukraine.

В законопроекте, в частности, предусмотрены следующие регуляторные полномочия "органа управления" "Дія City", то есть Минцифры:

- принятие решения о получении/потере/отказе в приобретении статуса резидента "Дія City" и об оставлении заявления о получении статуса резидента без рассмотрения;

- ведение реестра резидентов "Дія City" который должен быть в открытом доступе в интернете;

- осуществление контроля за соответствием заявителей и резидентов "Дія City" установленным требованиям;

- рассмотрение информации о резидентах "Дия.Сити" на предмет наличия признаков, которые могут быть основанием для принятия решения о потере статуса резидента;

- накопления сведений о заявителях и резидентах "Дія City".

Вместе с тем отмечалось, что часть вопросов, в частности налогового характера, были в работе и должны быть урегулированы в отдельном налоговом законопроекте.

"На старте режим "Дія City" планировался как пакетная реформа, которая будет состоять из основного закона, налогового (пока не зарегистрирован в ВР) и закона о защите резидентов "Дія City" от уголовных преследований. В ближайшее время ожидается рассмотрение и голосование народными депутатами доработанной версии законопроекта №4303 о "Дія City", — отмечали в IT-ассоциации.

При этом в ноябре 2020 года IT Ukraine разработала предложения и замечания по "Дія City", которые легли в основу альтернативного законопроекта №4303-2, который, как отмечают в ассоциации, был отклонен депутатами 3 марта (на сайте Рады он значится как "заслушанный" 3 марта и рекомендованный комитетом к отклонению 19 февраля). В свою очередь, основной законопроект №4303 Рада решила 3 марта отправить на повторное первое чтение.