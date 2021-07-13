"Это сговор IT-компаний", — против "Дия Сити" под Радой митинговали ІТ-шники

Во вторник, 13 июля, представители ІТ-отрасли собрались под Верховной Радой на митинг против спецрежима для ІТ "Дия Сити", на котором требовали убрать из законопроекта о "Дия Сити" норму о договорах о непереманивании. В руках у них таблички "Я программист и я против Дия Сити" и "Нет ІТ колгоспу", передает корреспондент Delo.ua.

Главная претензия митингующих: в рамках спецрежима не место договорам про непереманивании. "Я не раб, я программист", – говорит студентка Алёна, коротая представилась соорганизатором акции. Девушка пока не работает, но уверена, что "нельзя запрещать специалисту работать в сфере своей деятельности, даже если за это будут платить".

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Бэк-энд разработчик Павел считает, что наполнение бюджета за счёт налогов IT-сектора — это плохая идея. Активист считает, что "бюджет нужно наполнять за счёт премий членов наблюдательных советов госкомпаний". Предложенные в рамках "Дия Сити" гиг-контракты как форма взаимодействия между работодателем и сотрудником Павел назвал "волшебным зверем, которого никто не видел".

Отдельную претензию участники сформулировали к военному сбору в 1,5%, который должны будут платить компании в "Дия Сити".

Как известно, "Дия Сити" — специальный налоговый и правовой режим для IT-отрасли. Он предвидит добровольное вступление, низкие налоговые ставки для резидентов и стимулы для инвестиций в IT.

Рамочный законопроект №4303 о "Дия Сити" прошел первое чтение. Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации рекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом.