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Ощадбанк увеличил финансирование энергопроектов до 11 млрд грн и создал диспетчерский центр

Ощадбанк
Ощадбанк расширил кредитование энергопроектов / Ощадбанк

Объем кредитования энергопроектов Ощадбанком в 2026 году достиг 11 млрд грн по сравнению с 6,77 млрд в прошлом году. Банк также создал свою диспетчерскую для оптимизации покупки электроэнергии и управления накопителями.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба госбанка.

По данным Ощада, 8,83 млрд грн выданных кредитов приходится на крупный корпоративный бизнес, еще 1,94 млрд грн – на микро-, малые и средние предприятия. При этом половина сделок в последнем сегменте была заключена при поддержке государственных и международных программ.

Для сравнения, в 2025 году финансирование крупного бизнеса составило 5,64 млрд грн, а малого и среднего – 1,13 млрд грн. А за последние два с половиной года украинские банки профинансировали энергетические проекты более чем на 64 млрд грн.

"Инвесторов в энергетику и сегодня можно назвать крупнейшими оптимистами в стране. Именно они при всех рисках инвестируют в будущее страны", - отметил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.

По его словам, отдельные энергетические проекты могут окупиться за три года, хотя срок эксплуатации крупных объектов генерации составляет от 10 до 25 лет и более.

Среди препятствий для дальнейшего кредитования энергетики банкир назвал неопределенность по долгосрочным ценам на электроэнергию. Также он выступил за снижение налога на прибыль банков с 50 до 25%, поскольку нынешняя ставка, по его мнению, ограничивает возможности кредитования бизнеса.

Как банк обеспечивает себя электроэнергией

Ощадбанк также развивает собственную систему энергообеспечения. Отделения оборудовали инверторами и аккумуляторами, которые обеспечивают не менее четырех часов автономной работы, а в большинстве случаев – до восьми часов.

Кроме того, банк создал диспетчерский центр, отслеживающий почасовые цены на электроэнергию и определяющий оптимальное время зарядки и разрядки аккумуляторов.

"Для нас важно, чтобы накопители энергии обеспечивали не только непрерывность работы инфраструктуры, но и экономический эффект", – пояснил Кацион.

Такая система позволяет банку поддерживать работу отделений при отключениях и оптимизировать затраты на электроэнергию.

Напомним, украинские банки приступили к финансированию энергетических проектов бизнеса и населения на общую сумму 68,7 млрд грн. По состоянию на конец сентября профинансированные бизнес-проекты по восстановлению и развитию генерации охватывали мощности на 2,115 ГВт.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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