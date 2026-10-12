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Бизнес привлек более 63 млрд грн кредитов на генерацию и энергооборудование
Украинские банки приступили к финансированию энергетических проектов бизнеса и населения на общую сумму 68,7 млрд грн. По состоянию на конец сентября профинансированные бизнес-проекты по восстановлению и развитию генерации охватывали мощности на 2,115 ГВт.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на НБУ.
Из общей суммы 63,4 млрд грн приходится на проекты бизнеса, еще 5,3 млрд грн – на финансирование энергетических потребностей населения.
Наибольший объем бизнес привлекает на строительство солнечных электростанций, газовых, гидро-, био- и ветровых установок, а также на приобретение генераторов.
Банки также финансируют системы накопления энергии, приобретение инверторов и аккумуляторов и модернизацию теплового оборудования. Совокупная мощность таких проектов достигла 944 МВт.
По состоянию на 28 сентября валовой портфель "энергетических" кредитов бизнеса с учетом погашений составил 40,2 млрд. грн. Для населения этот показатель составил 3,9 млрд грн.
Энергетические проекты банковского финансирования уже реализуются в 22 областях Украины.
Напомним, в начале сентября банки профинансировали энергопроекты на 63,3 млрд грн. Тогда проекты бизнеса по восстановлению и развитию генерации охватывали 2,014 ГВт мощности.