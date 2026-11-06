IKEA вливает более миллиарда евро в снижение цен из-за падения мировых продаж

Мировые розничные продажи мебельного гиганта IKEA в его 519 магазинах за завершившийся в конце августа финансовый год сократились на 2% — до 43,8 миллиарда евро. Слабый спрос покупателей в Китае и странах Ближнего Востока перекрыл рост бизнеса в Европе и Латинской Америке.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Владелец бренда и концепции — нидерландская компания Inter Ikea — сообщил, что его собственная выручка также уменьшилась на 2% (до 25,9 миллиарда евро), а чистая прибыль упала на 7% и составила 1,4 миллиарда евро.

Главный оператор розничной сети Ingka Group, обеспечивающий 90% мировых продаж, обнародует собственные финансовые результаты позже этого месяца.

Руководитель Inter Ikea Якуб Янковский отметил, что год выдался тяжелым из-за падения покупательной способности людей и геополитического напряжения. По его словам, эти факторы продолжат давить на прибыль компании и в новом финансовом году.

Снижение цен и переход от крупных загородных складов к центрам городов

Чтобы возобновить продажи, в сентябре IKEA вложила 1,2 миллиарда евро в снижение цен более чем на тысячу наименований товаров. Популярные стеллажи Billy и шкафы Kallax более чем в 20 странах Европы подешевели на 15–25%. В руководстве компании подчеркнули, что курс на более доступные цены — это долгосрочная стратегия, которая продлится несколько лет.

Кроме того, компания пересматривает формат своих торговых точек. Поскольку все больше современных горожан не имеют собственного автомобиля или водительских прав, традиционные большие склады за городом становятся для них неудобными. Вместо них сеть открывает небольшие магазины прямо в центрах городов.

В прошлом финансовом году IKEA открыла около 90 таких компактных точек, а в сезоне 2026-2027 годов планирует увеличить количество новых открытий еще на 50%. Как пояснил Янковский, городские покупатели заходят в магазины чаще, поэтому компания будет чаще обновлять ассортимент и делать его сезонным.

Напомним, ранее сообщалось, что шведский мебельный гигант IKEA объявил о закрытии своего полноформатного магазина в городе Бурленге, ставшем первым подобным случаем на внутреннем рынке за последние 40 лет.