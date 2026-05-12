IKEA впервые за 40 лет закрывает большой магазин в Швеции: какая причина

Шведский мебельный гигант IKEA объявил о закрытии своего полноформатного магазина в городе Бурленге. Это первый подобный случай на внутреннем рынке за последние 40 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Dagens Industri.

Компания решила отказаться от традиционного масштабного объекта в пользу более компактного формата, который разместится в одном из местных торговых центров. Такая реорганизация свидетельствует о радикальном изменении подхода ритейлера к физическому присутствию в регионах.

Рост онлайн-продаж

Изменение формата напрямую связано с новыми привычками потребителей и стремительным развитием электронной коммерции.

По данным представительства IKEA в Швеции, более 20% продаж приходится на онлайн-каналы, а большинство клиентов начинают процесс покупки в цифровом формате еще до посещения магазина или оформления доставки, по данным IKEA Sweden.

Новый магазин, который планируют открыть уже в первой половине года, будет воплощать в себя концепцию "ритейла будущего", максимально адаптированную под современные запросы клиентов.

Решение компании возмутило власть

Решение руководства сети вызвало острую реакцию со стороны муниципалитета Бурленге. Глава муниципального совета выразил возмущение тем, что мэрию сообщили о закрытии почти перед самым официальным обнародованием новости.

Власти города напоминают, что в свое время потратили колоссальные ресурсы и годы переговоров, чтобы привлечь бренд в регион. Из-за такого шага компании местная администрация планирует инициировать пересмотр всех действующих договоренностей с ритейлером.

Магазин в Бурленге начал свою работу в 2013 году после длительного согласования. На сегодняшний день этот объект снабжает работой около 230 сотрудников.

IKEA в Украине

IKEA заявила о намерении выйти украинский рынок в начале 2005 года. Планировалось открыть первый магазин в Киеве осенью 2006 года, в принадлежащем шведской сети торговом центре российского бренда Мега, однако этот процесс затянулся из-за проблем с выделением соответствующих земельных участков. 14 мая 2020 года IKEA запустила онлайн-магазин в Украине.

1 февраля 2021 открылся первый магазин IKEA в Украине и первый в Киеве в ТРЦ Blockbuster Mall.

После начала полномасштабного российского вторжения, компания временно приостановила свою деятельность в Украине.

IKEA приостановила продажи и производство на всех шести украинских заводах в первый же день после вторжения России в Украину. Ритейлер также отказался использовать древесину украинского происхождения. По данным украинских СМИ, это решение в компании объяснялось "невозможностью проверить легальность древесины" после 24 февраля.

В 2024 году в ответ на запрос Delo.ua в ИКЕА заявили, что компания остается высоко заинтересованной в украинском рынке и делает все возможное, чтобы оценить влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность. Отмечалось, что IKEA снова сможет предложить ассортимент своих решений для дома как можно большего количества людей в Украине, когда все необходимые аспекты будут отлажены.