В IKEA изучают возможности возвращения на украинский рынок

В компании заявили, что пытаются оценить влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность.

Шведский ритейлер IKEA еще не решил, когда вернется в Украину, однако признает высокую заинтересованность в украинском рынке.

“ИКЕА остается высоко заинтересованным в украинском рынке. Пока компания делает все возможное, чтобы оценить влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность. Когда все необходимые аспекты будут отлажены, IKEA снова сможет предложить ассортимент своих решений для дома как можно большего количества людей в Украине”, - пояснили в ответ на запрос Delo.ua в компании.

В IKEA добавили, что пока не могут указать, когда это произойдет.

Напомним, что владелец брендов Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti и Bershka Inditex постепенно возобновляет свою коммерческую деятельность в Украине, начиная со 2 апреля.

Ранее IKEA заявила, что выделяет 1,7 млн. евро в поддержку локальных гуманитарных проектов в Украине. Эта сумма включает как финансовые пожертвования, так и натуральную помощь.