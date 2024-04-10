В IKEA вивчають можливості для повернення на український ринок

У компанії заявили, що намагаються оцінити вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність.

Шведський ритейлер IKEA ще не вирішив, коли повернеться в Україну, проте визнає високу зацікавленість в українському ринку.

“ІКЕА залишається високо зацікавленою в українському ринку. Наразі компанія робить все можливе, щоб оцінити вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність. Коли всі необхідні аспекти будуть налагоджені, IKEA знову зможе запропонувати асортимент своїх рішень для дому якомога більшій кількості людей в Україні”, - зазначили у відповідь на запит Delo.ua в компанії.

В IKEA додали, що наразі не можуть вказати, коли це станеться.

Нагадаємо, що власник брендів Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka Inditex поступово відновлює свою комерційну діяльність в Україні, починаючи з 2 квітня.

Раніше IKEA заявила, що виділяє 1,7 млн євро на підтримку локальних гуманітарних проєктів в Україні. Ця сума включає як фінансові пожертвування, так і натуральну допомогу.