IKEA виділяє 1,7 млн євро на підтримку гуманітарних проєктів в Україні

Шведський ритейлер IKEA виділяє 1,7 млн євро на підтримку локальних гуманітарних проєктів в Україні. Ця сума включає як фінансові пожертвування, так і натуральну допомогу.

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Про це повідомляє пресслужба IKEA.

"Руйнівна війна в Україні суттєво вплинула на безпеку мільйонів людей та їхніх домівок по всій країні. Ми в ІКЕА прагнемо допомогти їм створити краще повсякденне життя, і це стосується не тільки облаштування помешкання. Компанія наразі виділила 1,7 млн євро для підтримки понад 35 000 людей в Україні, аби створити для внутрішньо переміщених осіб відчуття дому. Ця сума включає як фінансові пожертвування, так і натуральну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що разом з українськими інституціями та міжнародними організаціями IKEA співпрацює з різними місцевими ініціативами, аби надавати допомогу з розміщенням тим людям, які цього потребують.

Ця підтримка, зокрема, включає:

у співпраці з Данським Червоним Хрестом, IKEA пожертвувала 1,5 млн євро в центри розміщення по всій Україні, які надають прихисток для 30 000 внутрішньо переміщених осіб (переважно жінок/сімей з дітьми, людей похилого віку та людей з інвалідністю);

пожертвування 17,000 євро для центрів тимчасового розміщення та реабілітації Kolping у Чернівецькій, Вінницькій та Закарпатській областях. У них внутрішньо переміщені особи також можуть отримати психологічну підтримку, юридичні консультації та загальний соціальний захист;

підтримку ініціативи balbek bureau RE:UKRAINE Housing, що включає пожертвування в сумі 31,000 євро на облаштування модульних будинків у Бучанському районі (Київська область), де люди можуть залишатися до тих пір, поки не стане безпечно повертатися додому і їхні домівки не будуть реконструйовані;

виділення 63,000 євро Червоному Хресту України на продуктові набори, які були роздані внутрішньо переміщеним особам у Миколаєві та Полтаві; разом із Save the Children надали продукти для українців у центрах розміщення для жінок та дітей в Чернівцях, Дніпрі та Вінниці на загальну суму 172,000 євро.

"Оскільки реальність постійно змінюється, спостерігаємо потребу у винятковій мобільності. Саме тому ІКЕА вирішила об’єднати зусилля з партнерськими організаціями, які наразі реалізовують проєкти з негайної допомоги в Україні. Відтак, ми передали 145 000 товарів, а також виділили додаткову фінансову допомогу, аби облаштувати численні центри розміщення, дитячі ігрові зони та модульні будинки для українців, які шукають тимчасове житло", – розповідає Ольга Ільчишина, заступниця менеджера ринку ІКЕА Україна.

На глобальному рівні різні організації, пов’язані з IKEA, пожертвували загалом 30 мільйонів євро.

Зазначимо, шведський ритейлер IKEA прагне "якомога швидше" відновити діяльність в Україні, проте не називає конкретних строків.

Також IKEA вирішила остаточно піти з російського ринку. Компанія продасть всі чотири заводи в Росії, а всіх співробітників скоротять.