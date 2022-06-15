IKEA остаточно йде з Росії: співробітників звільнять, а виробництво продадуть

Шведська корпорація IKEA заявила, що не бачить можливості відновити роботу в РФ, тому вирішила остаточно піти з російського ринку. Компанія продасть всі чотири заводи в Росії, а всіх співробітників скоротять.

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Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на коментар компанії.

IKEA перед остаточним виходом із РФ організує розпродаж товарів, що знаходяться на російських складах. Уточнюємо, що своїм співробітникам компанія пропонує звільнення за згодою сторін із виплатою кількох окладів.

"Ми не бачимо можливості відновити продажі в найближчому майбутньому. Як наслідок, ГК Інтер ІКЕА і ГК Інгка прийняли рішення скоротити масштаб бізнесу в Росії. Це рішення спричинить оптимізацію, яка в тому числі торкнеться багатьох співробітників", - сказано в заяві пресслужба IKEA.

Компанія провела онлайн-збори зі своїми співробітниками, під час яких керівництво пояснило, що "оптимізація" означає, що працювати в Росії IKEA більше не буде.

Нагадаємо, на початку березня IKEA призупинила продажі в Росії та закрила свої магазини. Таке рішення ухвалили через воєнне вторгнення Росії в Україну.

Незабаром датський конкурент IKEA — рітейлер JYSK, керуючий магазинами меблів та товарів для дому, ухвалив рішення про звільнення з російського ринку.