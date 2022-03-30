JYSK йде з Росії: закриє магазини після розпродажу

Данський конкурент IKEA — ритейлер JYSK, керуючий магазинами меблів та товарів для дому, який раніше у березні тимчасово призупинив роботу своїх магазинів у РФ, ухвалив рішення про вихід з російського ринку.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

"Після чотирьох тижнів тимчасового закриття магазинів JYSK у Росії стало зрозуміло, що JYSK закриється остаточно і повністю покине Росію", — йдеться у повідомленні компанії.

Президент та генеральний директор JYSK Ян Бег зазначив, що компанія приїхала до Росії з бажанням надати вигідну пропозицію населенню Росії та розпочала роботу з хорошим стартом.

"Однак команда менеджменту і наші власники не бачать альтернативи закриттю діяльності в Росії", — йдеться в повідомленні.

31 березня магазини JYSK у Росії тимчасово відкриються для розпродажу, після закінчення якого будуть закриті назавжди.

У JYSK також повідомили, що домовлятиметься з власниками площ, на яких розташовані його магазини, про "справедливе врегулювання" взаємин.

Як зазначається, працівники отримають зарплату відповідно до місцевого законодавства.

Нагадаємо, шведська компанія IKEA вирішила призупинити постачання своїх товарів до Росії та Білорусі, а також усі виробничі операції.