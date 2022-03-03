Компания IKEA остановила работу в России и Беларуси, Jysk также закрывает магазины

Шведская компания решила приостановить поставки своих товаров в Россию и Беларусь, а также все производственные операции. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

"Эти решения оказывают непосредственное влияние на 15 000 сотрудников IKEA. Амбиции групп компаний носят долгосрочный характер, и мы обеспечиваем занятость и стабильность доходов на ближайшее будущее и оказываем поддержку им и их семьям в регионе", — отмечено в заявлении.

Магазины бренда в городах России будут закрыты.

Датский ритейлер товаров для дома Jysk, из состава компании Lars Larsen Group, также приостанавливает деятельность в РФ и временно закрывает 13 российских магазинов. Об этом сообщила датская газета Finans.

"Последние несколько дней мы провели, изучая ситуацию, в том числе вместе с нашими сотрудниками в России. Сейчас мы решили временно приостановить продажи в России", — говорит директор по коммуникациям Jysk Group Руне Юнгберг Педерсен.

Напомним, техгигант Apple 1 марта прекратил продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России. То же самое сделала компания Nike.

Три крупнейшие компании в сфере морских контейнерных перевозок также приостановили прием заказов на перевозку грузов в Россию и из нее.