Компанія IKEA зупинила роботу в Росії та Білорусі, Jysk також закриває магазини.

Шведська компанія вирішила призупинити постачання своїх товарів до Росії та Білорусі, а також усі виробничі операції. Про це повідомляє пресс-служба бренду.

"Ці рішення безпосередньо впливають на 15 000 співробітників IKEA. Амбіції груп компаній мають довгостроковий характер, і ми забезпечимо зайнятість і стабільність доходів на найближче майбутнє і надаємо підтримку їм та їхнім сім'ям у регіоні", - зазначено в заяві.

Магазини бренду у містах Росії будуть закриті.

Данський рітейлер товарів для дому Jysk, зі складу компанії Lars Larsen Group, також припиняє діяльність у РФ і тимчасово закриває російських 13 магазинів. Про це повідомила данська газета Finans.

"Останні кілька днів ми провели, вивчаючи ситуацію, у тому числі разом із нашими співробітниками в Росії. Зараз ми вирішили тимчасово призупинити продажі в Росії", - говорить директор з комунікацій Jysk Group Руне Юнгберг Педерсен.

Нагадаємо, техгігант Apple 1 березня припинив продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині у Росії. Те саме зробила компанія Nike.

Три найбільші компанії у сфері морських контейнерних перевезень також призупинили прийом замовлень на перевезення вантажів у Росію та з неї.