Найбільші контейнерні компанії світу перестали приймати замовлення на перевезення вантажів до Росії та з неї

Три найбільші компанії у сфері морських контейнерних перевезень з 1 березня призупинили прийом замовлень на перевезення вантажів до Росії та з неї.

Зокрема, про таке рішення оголосила данська компанія Maersk, зробивши при цьому виняток для постачання товарів першої необхідності.

"Оскільки санкції вже прямо чи опосередковано впливають на стабільність та безпеку нашої діяльності, нові замовлення Maersk на морські, повітряні та міжконтинентальні залізничні перевезення в Росію та з Росії будуть тимчасово припинені, за винятком продуктів харчування, медичних та гуманітарних вантажів", - сказано у повідомленні.

Вказано, що такий виняток покликаний підкреслити, що компанія приділяє особливу увагу соціальній відповідальності та докладає зусиль для підтримки суспільства, незважаючи на всі складності та невизначеності у поточному ланцюжку поставок у/з Росії.

Зазначається, що санкції проти РФ, що вводяться урядами певних країн, вже впливають на глобальні ланцюжки поставок, зокрема починаються затримки вантажів митними органами в різних перевалочних вузлах, що в цілому призводить до непередбачуваних наслідків для операційної діяльності.

"Для Maersk важливо звести до мінімуму порушення ланцюжків поставок і не посилювати глобальні затори в портах та на складах. Для вантажів, які вже знаходяться в дорозі, та замовлень, зроблених до оголошення про це припинення, ми зробимо все можливе, щоб доставити їх за призначенням", - кажуть у Maersk.

Відповідно, компанія все ще відправлятиме вантажі до Росії, але не прийматиме нових бронювань, якщо вони не відносяться до згаданих вище категорій винятків.

Крім цього, швейцарська Mediterranean Shipping Company повідомила, що з 1 березня також вводить тимчасову зупинку всіх замовлень вантажів до/з Росії, що охоплюють всі райони доступу, включаючи Балтику, Чорне море та Далекий Схід Росії.

При цьому MSC також продовжить приймати та перевіряти замовлення на доставку товарів першої необхідності, таких як продукти харчування, медичне обладнання та гуманітарні товари.

"MSC уважно стежить за рекомендаціями урядів щодо нових санкцій через конфлікт в Україні в лютому 2022 року і здійснює морські та внутрішні перевезення до Росії та з Росії у повній відповідності до застосовуваних до неї міжнародних санкційних заходів", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що MSC буде зв'язуватися з клієнтами безпосередньо, якщо це буде необхідно, з приводу будь-якого вантажу, пов'язаного з Росією, який вже перебуває в дорозі.

У свою чергу французька транспортна компанія CMA CGM, яка також займається переважно контейнерними морськими перевезеннями і входить до трійки найбільших, оголосила, що в інтересах безпеки також вирішила призупинити всі замовлення до Росії та Росії з 1 березня і до подальшого повідомлення.

Крім того, CMA CGM вирішила призупинити починаючи з вівторка всі заходи суден в Україну до подальшого повідомлення. Таким чином, всі замовлення до Одеси та з Одеси припинені. Усі плавучі вантажі в Україну будуть перенаправлені до портів Констанца (Румунія), Тріполі (Ліван) або Пірей (Греція).

Нагадаємо при цьому, що в 2021 році контейнерний термінал в Одесі побив 12-річний рекорд обсягів перевалки, обробивши 390 808 TEU.