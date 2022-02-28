Майбутній крах російської економіки. Як потерпає від санкцій країна-агресор

Для російської економіки останній понеділок лютого став безперечно "чорним". Через військове вторгнення до України мало не вся прогресивна світова спільнота відповіла Кремлю потужними санкціями, наслідки яких чудово проявилися як у поведінці російського населення, так і у вимушених рішеннях центробанку РФ (Банк Росії, ЦБ РФ).

Ще в суботу, 26 лютого, США, Євросоюз та Великобританія оголосили про нові санкції, серед яких відключення низки російських фінустанов від міжнародної системи SWIFT, введення обмежень, які не дозволять ЦБ РФ використовувати свої міжнародні резерви, аби пригасити вплив санкцій. Заявили і про обмеження на активи російських олігархів.

Йдеться передовсім про Михайла Фрідмана – одного з найбагатших людей Росії, що контролює приватну інвестиційну компанію LetterOne і є засновником "Альфа-банку" (найбільший приватний банк РФ). Другий "постраждалий" – мільярдер Олег Дерипаска. Останній є засновником російського алюмінієвого гіганта "Русал".

Відключення ключових для РФ банків від системи SWIFT може призвести до проблем з отриманням валютної виручки з-за кордону. У Кремлі гордо заявляли, що у випадку такого відключення РФ перейде на власну систему "Мир". Правда, сьогодні SWIFT користуються понад 11 тис. учасників з більш ніж 200 країн. І "Мир" у цьому сенсі – неоковирний ерзац.

За останні дні поголос про застосування санкцій посіяв на валютному ринку РФ паніку. Росіяни стояли у чергах до банкоматів та вигрібали з них готівку. Зокрема, тому що в магазинах відмовляються приймати картки підсанкційних банків. Суму, яку на даний момент громадяни країни агресора можуть одноразово зняти зі свого рахунку, обмежено 50 тис рублів.

Надія Москви була на те, що ЦБ РФ назбирав більше $640 млрд резервів, які у теорії мали б допомогти росіянам пересидіти кризу. Втім, центробанк робив це коштом головно тих же простих громадян, оскільки провадив накопичення цих мільярдів через урізання соціальних програм і скорочення програм з допомоги бізнесу під час коронакризи. Але економія не допомогла.

Спеціаліст відділу продажу боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса відмітив, що російська економіка не розвалиться прямо зараз. Проте фактично вільна економіка для РФ завершилась, хоча у ЦБ і лишаються певні можливості стримувати падіння рубля шляхом отримання валютної виручки головно за продаж нафти, газу та інших енергоносіїв.

"Основні санкції вже зроблено, можна посилити їх по Сбєрбанку. Санкції сильні, але не найсильніші. Можна відключення від SWIFT розповсюдити взагалі на всю економіку. І ключова санкція – це ембарго на постачання енергоносіїв. Важко уявити, що іноземці на таке підуть, це вдарить у світову економіку та споживачів ЄС, але це та санкція, яку ми можемо вимагати", – каже він.

Центробанк ФР підірвав облікову ставку. Що це значить

Тільки-но почався тиждень, як російський регулятор вимушений був підняти облікову ставку з 9,5% до 20% річних. Це є чіткою ознакою глибоких проблем на валютному та ресурсному ринку держави-окупанта. Місцевий регулятор вимушений йти на радикальні кроки, аби стримати стрімку інфляцію. Знецінення рубля є болючим, адже за кілька днів російська валюта девальвувала у 2,5 рази.

У неділю, 27 лютого, під вечір російський "Тинькофф Банк" (віртуальний банк, аналог українського monobank) встановив курс на рівні 154 руб/$. У певних місцевих банках курс часом добігав навіть до 200 руб/$. І це при тому, що до військового вторгнення в Україну рубль торгувався на рівні 77 руб/$. Для порівняння, офіційний курс рубля на понеділок складає 93,55 руб/$.

Російський центробанк задля підтримки рубля змушений розпродавати долар, але об’єми продажів тримає у секреті. Наприклад, український Нацбанк ці дані публікує наступного ж дня опісля проходження торгів на міжбанківському валютному ринку. У ЦБ РФ же свої кроки пояснюють "кардинальними змінами зовнішніх умов".

Кажучи простіше, російський центробанк намагається збільшити депозитні ставки населення і бізнесу у банках, щоб вклади не знецінились через девальвацію рубля. Але фінустанови вимушені будуть так само підвищувати і кредитні ставки. Останні стануть для підприємств занадто високими, а відтак – варто чекати закриття одного із основних інвестиційних каналів у виробництво.

Чому російський центробанк не зможе втримати стабільності рубля

Попри те, що Кремль багато років хвалився на увесь світ потужністю своєї армії, він неодноразово хвалився і своїми золотовалютними резервами центробанку. Мовляв, запасів вистачить. Більш того, у Москві не втомлювались повторювати, що більшість цих резервів "дедоларизовані". І справді, у доларі ці запаси складають усього лише 17%. Але і це не врятує.

Головна проблема ЦБ РФ у тому, що більше $450 млрд (в доларовому еквіваленті) зі згаданих $640 млрд – це кошти, розміщені у цінних паперах зарубіжних емітентів або на депозитах іноземних банків. Якщо всі країни G7 обмежують можливість їх використання, резерви ЦБ РФ помітно схуднуть. Не допоможе ЦБ РФ і продаж іноземцям монетарного золота через блокування операцій.

Наразі просто незрозуміло, як російський центробанк отримає розрахунок за метал, проданий на міжнародних ринках з метою отримання долара, якщо рахунки в умовах санкцій будуть заблоковані. До слова, у розпорядженні ЦЮ РФ більше 2 тонн золота (орієнтовна вартість – $30-35 млрд). Зокрема, про цю проблему пише навіть відомий російський економіст Владислав Інозємцев.

Втім, є і немало аналітиків, котрі припускають, що у крайньому випадку Москва почне продавати своє золото Китаю. Серед таких, приміром, керуючий партнер Hugs'Fund Ерік Найман, який розмістив відповідну аналітику на своїй сторінці у Facebook. Експерт прогнозує, що в РФ незабаром введуть заборону на зняття іноземної валюти.

Цінні папери крупних російських компаній перетворюються на сміття

На фондовому ринку в РФ також справжній колапс. У понеділок російський центробанк спочатку відклав старт торгів на російському фондовому ринку, а потім взагалі вирішив не запускати торги цінними паперами на Московський біржі з огляду на гостроту ситуації. Йдеться про скасування торгів на всіх ключових секціях.

Паралельно ЦБ РФ запровадив з понеділка тимчасову заборону для брокерів на виконання угод із продажу цінних паперів за дорученням нерезидентів. Вартість номінованих у доларах акцій російських компаній на Лондонській фондовій біржі на тлі санкцій різко впала. Тільки папери Сбєрбанку протягом першої години після початку торгів обвалились на 75%.

Не оминула гірка доля на Лондонській біржі і такі крупні російські компанії:

Лукойл (найбільша у світі приватна нафтова компанія за доведеними запасами сирої нафти) – акції здешевшали на 58%;

Газпром нєфть (нафтовидобувна донька Газпрому) – на 25%;

Роснєфть Ойл – на 41%;

ФосАгро – на 55%.

Втім, потерпає від санкцій опосередковано не тільки РФ. Наприклад, акції нафтогазової, нафтохімічної та вугільної транснаціональної монополії Великої Британії British Petroleum Plc впали до мінімуму останніх трьох місяців, передає Bloomberg. Причина – відмова BP Plc від своєї долі у російській Роснєфті, що може закінчитись для першої втратами на $25 млрд.

Цікаво, що з іншого боку, піднялися цінні папери компаній з виробництва озброєння. Як приклад, керівництво Німеччини заявило про збільшення витрат на оборону, внаслідок чого акції німецького машинобудівного та зброєбудівного концерну Rheinmetall AG підскочили у ціні у півтора рази. Виграють у світі якраз насамперед подібні виробники.

Опісля стрімкого падіння акції російських компаній почали злегка відновлювати позиції. Втім, вони вже навряд колись досягнуть вартості "довоєнних часів", оскільки на даний момент жодних передумов для цього немає.