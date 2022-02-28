Будущий крушение российской экономики. Как агрессия против Украины поставила Москву на колени

Для российской экономики последний понедельник февраля стал определенно "черным". Из-за военного вторжения в Украину почти все прогрессивное мировое сообщество ответило Кремлю мощными санкциями, последствия которых прекрасно проявились как в поведении российского населения, так и в вынужденных решениях центробанка РФ (Банк России, ЦБ РФ).

Еще в субботу, 26 февраля, США, Евросоюз и Великобритания объявили о новых санкциях, среди которых отключение ряда российских финучреждений от международной системы SWIFT, введение ограничений, не позволяющих ЦБ РФ использовать свои международные резервы, чтобы погасить влияние санкций. Заявили и об ограничениях на активы российских олигархов и т.д.

Отключение ключевых для РФ банков от системы SWIFT может привести к проблемам с получением валютной выручки из-за границы. В Кремле гордо заявляли, что в случае такого отключения РФ перейдет на собственную систему Мир. Правда, сегодня SWIFT пользуется более 11 тыс. участников из более чем 200 стран. И "Мир" в этом смысле – несуразный эрзац.

За последние дни молва о применении санкций посеяла на валютном рынке РФ панику. Россияне стояли в очередях к банкоматам и выгребали из них наличные деньги. В частности, потому что в магазинах отказываются принимать карты подсанкционных банков. Сумма, которую на данный момент граждане страны агрессора могут единовременно снять со своего счета, ограничена 50 тыс. рублей.

Надежда была на то, что ЦБ РФ насобирал более $640 млрд резервов, которые в теории должны помочь россиянам пересидеть кризис. Впрочем, центробанк делал это за счет главных тех же простых граждан, поскольку производил накопление этих миллиардов из-за урезания социальных программ и сокращения программ с помощью бизнеса во время коронакризиса. Но экономия не помогла.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса отметил, что российская экономика не развалится прямо сейчас. Однако фактически свободная экономика для РФ завершилась, хотя у ЦБ и остаются определенные возможности сдерживать падение рубля путем получения валютной выручки, главным образом, за продажу нефти, газа и других энергоносителей.

"Основные санкции уже сделаны, можно усилить их по Сбербанку. Санкции сильные, но не самые сильные. Можно отключения от SWIFT распространить вообще на всю экономику. И ключевая санкция – это эмбарго на поставку энергоносителей. Трудно представить, что иностранцы на такое пойдут, это в мировую экономику и потребителей ЕС, но это та санкция, которую мы можем потребовать", – говорит он.

Центробанк ФР взорвал учетную ставку. Что это значит

Как только началась неделя, как российский регулятор вынужден был поднять учетную ставку с 9,5% до 20% годовых. Это четкий признак глубоких проблем на валютном и ресурсном рынке государства-оккупанта. Местный регулятор вынужден идти на радикальные шаги, чтобы умерить стремительную инфляцию. Обесценение рубля является болезненным, ведь через несколько дней российская валюта девальвировала в 2,5 раза.

В воскресенье, 27 февраля, к вечеру российский "Тинькофф Банк" (виртуальный банк, аналог украинского monobank) установил курс на уровне 154 руб/$. В определенных местных банках курс подчас доходил даже до 200 руб/$. И это притом что до военного вторжения в Украину рубль торговался на уровне 77 руб/$. Для сравнения, официальный курс рубля на понедельник составляет 93,55 руб/$.

Российский центробанк для поддержки рубля уверенно распродает доллар, но объем продаж держит в секрете. К примеру, украинский Нацбанк эти данные публикует на следующий же день после прохождения торгов на межбанковском валютном рынке. В ЦБ РФ свои шаги объясняют "кардинальными изменениями внешних условий".

Говоря проще, российский центробанк пытается увеличить депозитные ставки населения и бизнеса в банках, чтобы вклады не обесценились из-за девальвации рубля. Но финучреждения вынуждены будут так же повышать и кредитные ставки . Последние станут для предприятий слишком высокими, следовательно – стоит ожидать закрытия одного из основных инвестиционных каналов в производство.

Почему российский центробанк не сможет удержать стабильность рубля

Несмотря на то, что Кремль много лет хвастался на весь мир мощью своей армии, он неоднократно хвастался своими золотовалютными резервами центробанка. Мол, запасов хватит. Более того, в Москве не уставали повторять, что большинство этих резервов "дедолларизированы". И действительно, в долларе эти запасы составляют всего 17%. Но и это не выручит.

Главная проблема ЦБ РФ состоит в том, что более $450 млрд (в долларовом эквиваленте) из упомянутых $640 млрд – это средства, размещенные в ценных бумагах зарубежных эмитентов или на депозитах иностранных банков. Если все страны G7 ограничивают их использование, резервы ЦБ РФ заметно похудеют. Не поможет ЦБ РФ и продажа иностранцам монетарного золота из-за блокировки сделок.

Пока просто непонятно, как российский центробанк получит расчет за металл, проданный на международных рынках с целью получения доллара, если счета в условиях санкций будут заблокированы. Кстати, в распоряжении ЦЮ РФ более 2 тонн золота (ориентировочная стоимость – $30-35 млрд). В частности, об этой проблеме пишет даже известный российский экономист Владислав Иноземцев.

Впрочем, существует и немало аналитиков, которые предполагают, что в крайнем случае Москва начнет продавать свое золото Китаю. Среди таких, например, управляющий партнер Hugs'Fund Эрик Найман, разместивший соответствующую аналитику на своей странице в Facebook. Эксперт прогнозирует, что в РФ вскоре будет введен запрет на снятие иностранной валюты.

Ценные бумаги крупных российских компаний превращаются в мусор

На фондовом рынке в РФ также настоящий коллапс. В понедельник российский центробанк сначала отложил старт торгов на российском фондовом рынке, а затем вообще решил не запускать торги ценными бумагами на Московской бирже, учитывая остроту ситуации. Речь идет об отмене торгов на всех ключевых секциях.

Параллельно ЦБ РФ ввел с понедельника временный запрет для брокеров во исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов. Стоимость номинированных в долларах акций российских компаний на лондонской фондовой бирже на фоне санкций резко упала. Только бумаги Сбербанка в первые часы после начала торгов обвалились на 75%.

Не обошла горькая участь на Лондонской бирже и такие крупные российские компании:

Лукойл (крупнейшая в мире частная нефтяная компания по доказанным запасам сырой нефти) – акции подешевели на 58% ;

Газпром нефть (нефтедобывающая дочь Газпрома) – на 25%;

Роснефть Ойл – на 41%;

ФосАгро – на 55%.

Впрочем, страдает от санкций опосредованно не только РФ. К примеру, акции нефтегазовой, нефтехимической и угольной транснациональной монополии Великобритании British Petroleum Plc упали до минимума последних трех месяцев, передает Bloomberg. Причина – отказ BP Plc от своей доли в российской Роснефти, что может закончиться для первой потери на $ 25 млрд.

Интересно, что с другой стороны, поднялись ценные бумаги компаний по производству вооружения. В качестве примера руководство Германии заявило об увеличении расходов на оборону, в результате чего акции немецкого машиностроительного и оружестроительного концерна Rheinmetall AG подскочили в цене в полтора раза. Выигрывают в мире как раз прежде всего подобные производители.

После быстрого падения акции российских компаний начали слегка восстанавливать позиции. Впрочем, они уже вряд ли достигнут стоимости "довоенных времен", поскольку на данный момент никаких предпосылок для этого нет.