"Контейнерный терминал Одесса" побил 12-летний рекорд перевалки контейнеров

В 2021 году количество контейнерных грузов, обработанных на причалах Одесского порта №№ 2, 1-к и 2-к, которыми оперирует ГП Контейнерный терминал Одесса (КТО), составило 390 808 TEU.

Как свидетельствуют оперативные данные ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), по сравнению с 2020 годом количество грузов возросло на 5,1%.

В декабре 2021 года ГП КТО было обработано 37 856 TEU, что является абсолютным рекордом месячной перевалки контейнеров терминалами в Украине за последние 12 лет.

"Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, связанные прежде всего со сложной эпидемической ситуацией во всем мире и перебоями в логистических цепочках поставок, что привело даже к некоторому уменьшению общего объема контейнерных грузов на рынке Украины за 2021 год по сравнению с 2020 годом, наша компания в прошлом году нарастила контейнерооборот в TEU на 5,1% за счет развития существующих и предоставления новых сервисов нашей клиентуре, которая удовлетворена и пользуется высоким уровнем сервиса ГП КТО по европейским стандартам", – комментирует генеральный директор ГП КТО Анастас Коккин.

"В августе 2021 года контейнерная линия Medkon открыла новый еженедельный сервис на терминале, что предоставляет значительные возможности для увеличения контейнерных грузопотоков. Кроме того, в конце прошлого года наши многочисленные клиенты получили ожидаемый очередной апгрейд современного и высокотехнологичного веб-сервиса ГП КТО. В первую очередь был запущен новый модуль веб-портала для оформления электронных поручений по погрузке контейнеров на суда, что свидетельствует об успешном продолжении внедрения терминалом современных ИТ-решений и диджитализации документооборота", – рассказал исполнительный директор по коммерции КТО Игорь Яровенко.

Напомним, ГП "Контейнерный терминал Одесса" является дочерней структурой немецкого логистического концерна HHLA AG (главный офис – город Гамбург, ФРГ).

Оперирует контейнерным терминалом Одесского порта с 1 июля 2021 года и является лидером отечественного рынка перевалки контейнеров в портах и одним из ведущих игроков контейнерного рынка Черного моря.

Компания является одним из крупнейших иностранных инвесторов в отрасли: за 20 лет инвестировала в развитие производственных мощностей порта более 170 млн евро.

КТО также является одним из крупнейших налогоплательщиков в Одесском регионе: так, всего за 20 лет работы в целом были уплачены налоги и сборы в бюджеты всех уровней на сумму более 3 млрд грн.

Напомним, в июне 2021 года контейнерная компания Maersk (Дания), которая считается крупнейшей в мире, закрыла свой сервис в порту "Черноморск".