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"Контейнерный терминал Одесса" побил 12-летний рекорд перевалки контейнеров
В 2021 году количество контейнерных грузов, обработанных на причалах Одесского порта №№ 2, 1-к и 2-к, которыми оперирует ГП Контейнерный терминал Одесса (КТО), составило 390 808 TEU.
Как свидетельствуют оперативные данные ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), по сравнению с 2020 годом количество грузов возросло на 5,1%.
В декабре 2021 года ГП КТО было обработано 37 856 TEU, что является абсолютным рекордом месячной перевалки контейнеров терминалами в Украине за последние 12 лет.
"Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, связанные прежде всего со сложной эпидемической ситуацией во всем мире и перебоями в логистических цепочках поставок, что привело даже к некоторому уменьшению общего объема контейнерных грузов на рынке Украины за 2021 год по сравнению с 2020 годом, наша компания в прошлом году нарастила контейнерооборот в TEU на 5,1% за счет развития существующих и предоставления новых сервисов нашей клиентуре, которая удовлетворена и пользуется высоким уровнем сервиса ГП КТО по европейским стандартам", – комментирует генеральный директор ГП КТО Анастас Коккин.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В августе 2021 года контейнерная линия Medkon открыла новый еженедельный сервис на терминале, что предоставляет значительные возможности для увеличения контейнерных грузопотоков. Кроме того, в конце прошлого года наши многочисленные клиенты получили ожидаемый очередной апгрейд современного и высокотехнологичного веб-сервиса ГП КТО. В первую очередь был запущен новый модуль веб-портала для оформления электронных поручений по погрузке контейнеров на суда, что свидетельствует об успешном продолжении внедрения терминалом современных ИТ-решений и диджитализации документооборота", – рассказал исполнительный директор по коммерции КТО Игорь Яровенко.
Напомним, ГП "Контейнерный терминал Одесса" является дочерней структурой немецкого логистического концерна HHLA AG (главный офис – город Гамбург, ФРГ).
Оперирует контейнерным терминалом Одесского порта с 1 июля 2021 года и является лидером отечественного рынка перевалки контейнеров в портах и одним из ведущих игроков контейнерного рынка Черного моря.
Компания является одним из крупнейших иностранных инвесторов в отрасли: за 20 лет инвестировала в развитие производственных мощностей порта более 170 млн евро.
КТО также является одним из крупнейших налогоплательщиков в Одесском регионе: так, всего за 20 лет работы в целом были уплачены налоги и сборы в бюджеты всех уровней на сумму более 3 млрд грн.
Напомним, в июне 2021 года контейнерная компания Maersk (Дания), которая считается крупнейшей в мире, закрыла свой сервис в порту "Черноморск".