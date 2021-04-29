Украинская компания открыла контейнерный терминал на границе с Польшей

Компания Global Ocean Link, которая является экспедитором контейнерных перевозок в Украине, запустила новый мультимодальный проект под названием "Контейнерный терминал "Мостиска"".

Как сообщает пресс-служба компании, вся инфраструктура терминала расположена в поселке Мостиска (Львовская область, Яворовский район) в непосредственной близости к железнодорожному пограничному пункту пропуска Мостиска-II, недалеко от автомагистрали международного значения M11 у границы с Польшей.

По информации компании, такое размещение будет полезно для покрытия любых транспортных потоков между США и ЕС.

В Global Ocean Link отмечают, проект является логическим продолжением запуска скоростных контейнерных поездов Global Ocean Link на Европу

Напомним, за 2020 год количество открывших свой бизнес в Польше украинцев выросло на 20%, несмотря на коронакризис.

Так, по состоянию на конец 2020 года, в Учреждении социального страхования в Польше было зарегистрировано 5900 украинских граждан, которые имеют свой бизнес.

Ранее сообщалось, что в течение 2020 года украинцы оформили 34 тысячи 706 электронных лимитов на перевод денег за границу, из которых более 77% (26 тысяч 719) через государственный ПриватБанк.

По сравнению с 2019 годом, количество оформленных электронных лимитов выросло более чем в 3 раза (26 тысяч 719 против 7200).