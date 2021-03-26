В Польше на 20% выросло количество открывших свой бизнес украинцев

За 2020 год количество открывших свой бизнес в Польше украинцев выросло на 20%, несмотря на коронакризис.

Об этом со ссылкой на издание "Rzeczpospolita" сообщает "Польское радио".

По состоянию на конец 2020 года, в Учреждении социального страхования в Польше было зарегистрировано 5900 украинских граждан, которые имеют свой бизнес.

В целом на конец прошлого года в Польше было зарегистрировано более 21,5 тысяч иностранцев, которые занимаются предпринимательством, что на 11% больше, чем годом ранее. Больше всего среди них было предпринимателей из Украины.

Издание отмечает, что, несмотря на пандемию, также увеличилось количество предпринимателей из Беларуси. По статистике ZUS, белорусы в 2020 году стали второй группой иностранцев, которая чаще всего регистрировала свою хозяйственную деятельность в Польше.

Напомним, по состоянию на конец 2020 года в Польше было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих иностранцев. Это — на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем в феврале 2020 года.

При этом самые большие группы иностранцев, застрахованных в ZUS, — это граждане Украины (532,5 тысяч), Беларуси (50,6 тысяч) и Грузии (12,9 тысяч).

Ранее сообщалось, что в течение 2020 года украинцы оформили 34 тысячи 706 электронных лимитов на перевод денег за границу, из которых более 77% (26 тысяч 719) через государственный ПриватБанк. По сравнению с 2019 годом, количество оформленных электронных лимитов выросло более чем в 3 раза (26 тысяч 719 против 7200).