В Евросоюзе дешевле. Как украинские свиноводы проигрывают импортерам войну за потребителя

В свиноводстве Украины большие проблемы. Отрасли все сложнее конкурировать с иностранными производителями. Только в феврале 2021 года импорт свинины составил 3,4 тысячи тонн свинины, что в два раза больше чем в январе. И это — рекорд за последние пять лет.

При этом цены на украинскую свинину растут и останавливаться не собираются. Эксперты прогнозируют в этом году повышение цен на 20-38% — (до 139-160 гривен за килограмм готового продукта), если сравнивать с прошлым годом. Все это может повлечь за собой массовый исход украинских операторов с рынка.

Delo.ua рассказывает, как украинские животноводы пытаются конкурировать с иностранными поставщиками и почему пока что проигрывают, несмотря на снижение с марта ставки НДС

И снова пандемия

Почему дорожает свинина догадаться несложно. Цепная реакция, которая начинается с подорожания кормов, занимающих в производстве около 70-80%. Добавим растущие цены энергоносители (кондиционирование, обогрев помещений, работу оборудования и тд) и на выходе получим свинину почти на вес золота.

По словам эксперта по свиноводству Ассоциации животноводов Украины и компании AVA Group Ольга Махно, цены на мясо свиней также могут колебаться, в свою очередь, через соотношение спроса/предложения на рынке. Так, значительное снижение закупочных цен вызывает рост импорта дешевого мяса из стран Западной Европы. Такая тенденция негативно сказывается на экономике украинского производства. Если же говорить о сезонности, то традиционно свинина дорожает в периоды праздников — пасхальных, майских, новогодних и рождественских, когда на нее наибольший спрос.

Влияние кризиса оказалось более, чем существенное, поскольку именно с началом коронакризиса в 2020 году произошло очень резкое подорожание сырья для кормов, которого игроки рынка никогда не наблюдали.

Так, цена на зерновую группу, сою и подсолнечник выросла на 20-40%, которая повлекла за собой рост себестоимости выращивания животных. Отметим, что соя и подсолнечник являются основными компонентами в кормлении свиней. При этом цена товара в живом весе для производителей тоже растет. Только за первую неделю марта 2021 года цена выросла на 2 гривни —45-46 грн за килограмм живого веса

При это ранее, по расчетам директора Ассоциации "Мясной отрасли" Николая Бабенко, первые три месяца 2021 года прогнозные цены на свиней в живом весе будут в пределах 30-35 грн / кг, во втором квартале начнется рост 40-45 грн /кг. К лету поголовья свиней ощутимо уменьшатся и наступит дефицит, тогда цена может вырасти до 55-60 грн /кг.

Поголовье продолжает таять

По словам вице-президента и руководителя аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины" Александры Бондаренко, сокращение свиного поголовья в Украине началось еще в 2015 году. Так, если в начале осени 2014-го общее количество этих животных в стране превышало 8 млн голов, то в феврале 2020-го этот показатель установил антирекорд — 5,6 млн голов. Однако уже с осени началось постепенное восстановление промышленного поголовья свиней, что положительно влияет на общую численность животных, компенсируя потери в приусадебном секторе.

Одна из ключевых причин отрицательной динамики поголовья — распространение африканской чумы свиней (АЧС), которое ускорило темпы "свертывания" приусадебного свиноводства в Украине. Последняя тенденция наблюдается уже длительное время и связана преимущественно со структурными изменениями на рынке, ведь масштабы традиционного содержания свиней в Украине в хозяйствах населения постепенно сокращались, а угроза потерять поголовье через эпизоотические риски и подорожание кормов заставляет таких производителей пересмотреть "за" и "против" хозяйствования в таких условиях.

По словам Ольги Махно, сокращение поголовья свиней происходит почти ежегодно. Так, если в 2017 году, по данным Госстата, в Украине насчитывалось 6669,1 тысяч голов свиней, то в 2018 — уже 6108,6 тысяч, в 2019 году — 5910 тысяч, а в 2020 году — 5600,8 тысяч голов.

"Падение было вызвано, прежде всего, распространением африканской чумы свиней (АЧС), болезни, по которой хозяйства вынуждены вырезать поголовье, если заболеет хотя бы одно животное. Конечно, в таких условиях расширяться предприниматели не спешили", — отмечает Махно.

Только в прошлом году, когда ситуация с АЧС несколько стабилизировалась, поголовье немного возросло — до 5766 тысяч голов.

Однако сейчас предприниматели начали массово вырезать свиней из-за рекордной убыточности выращивания, поэтому в ближайшее время снова ожидается значительное сокращение поголовья, которое на этот раз может стать катастрофическим, если государство не вмешается в регулирование ценообразования на сырье для кормов.

Как передает AgroPolit, три Ассоциации ( "Союз птицеводов Украины", "Cвиноводы Украины" и "Союз кормопроизводителей Украины") в конце ноября 2020 года от имени промышленных предприятий-производителей направили письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и секретарю СНБО с просьбой предпринять ряд мер по государственному регулированию для предотвращения дефицита кукурузы на внутреннем рынке и для сдерживания цен на комбикорм и продукцию животноводства. Это уже второе письмо, которое было направлено от имени Ассоциаций к власти, однако ни одно из государственных ведомств не отреагировало на просьбы, которые были озвучены в обращении.

"В течение последних двух месяцев наблюдается галопирующее подорожание зерна, в том числе фуражного, которое используется в изготовлении комбикормов. Соответственно стоимость готового комбикорма сейчас выросла, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 40-45%. Рост стоимости комбикормов, которые в структуре себестоимости продукции животноводства в среднем занимают 65-70%, привело к соответствующему росту затрат на производство продукции. С октября 2020 года производство мяса птицы, свинины и пищевых яиц является убыточным, рентабельность мяса птицы составляет -12%, яиц -17%, а свинины -3%", — говорится в обращении Ассоциаций.

В такой способ Ассоциации пытаются обратить внимание на катастрофические последствия для отрасли животноводства и снижению рентабельности выращивания животных, которые в итоге могут привести к сокращению поголовья и выходу из рынка операторов.

По данным Госстата Украины по состоянию на начало 2020-го 3,3 млн голов промышленных свиней в стране удерживали 1,55 тысяч сельскохозяйственных предприятий. Это на 178 или 10,3% предприятий меньше, чем годом ранее. Хотя темпы "сужения" отрасли соответствуют средним за последние 5 лет, однако в количественном выражении такое сокращение — наименьшее за последние годы.

Самой чувствительной категорией операторов отрасли остаются предприятия с поголовьем до 500 свиней. Так, за последние два года уменьшилось не только количество таких свинохозяйств, но и удельный вес таких производителей на рынке: если в начале 2018-го они удерживали 5% промышленного поголовья свиней, то в начале этого года этот показатель составил 3%. При этом, "стержнем" промышленного производства свинины остаются операторы, которые содержат от 5 тысяч свиней, в которых сконцентрировано почти 75% индустриального поголовья этих животных — в начале 2020 года в Украине было 130 таких ферм.

"Хотя статистических данных по количеству свинохозяйств в Украине по состоянию на начало 2021 года пока нет, стоит ожидать уменьшения этого показателя по сравнению с прошлым годом. "Отсев" промышленных свинохозяйств усиливает подорожание кормов на фоне неблагоприятной ценовой ситуации. Так, ряд свинохозяйств, специализирующихся на откорме товарных поросят, уже осенью приостановили свою деятельность, а отдельные производители закрытого цикла были вынуждены сокращать маточное поголовье, чтобы обеспечить себя оборотными средствами и уменьшить потребность в них в дальнейшем вследствие сокращения объемов производства", — комментирует вице-президент и руководитель аналитического отдела Ассоциации "Свинари Украины" Александра Бондаренко.

В течение последних нескольких лет отрасль "сужалась" на 200-300 свинохозяйств в год. Учитывая низкий уровень цен на свинину в конце 2020-го и в начале 2021-го плюс существенное удорожание кормления увеличит количество выбывших предприятий.

Импорт, экспорт и внутреннее потребление

Эксперты отмечают, что важной составляющей рынка является государственное регулирование импорта, строгий контроль так называемого "серого" импорта, так как в Украину завозится огромное количество дешевой свинины из Европы, тем самым загоняя внутреннего производителя в тупик, ведь ее производство становится нерентабельным.

По данным Ассоциации животноводов Украины, объемы импорта свинины в 2020 году увеличились на 21% по сравнению с 2019 годом. Так, в течение 2020 году Украина импортировала 28 тысяч тонн свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней, тогда как в 2019 году — 23,2 тысячи тонн.

Больше всего Украина импортирует свинину из таких стран, как Канада, Дания, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, также из Финляндии, Бельгии, Франции, Швеции, Эстонии, Испании, Литвы и других государств.

Свою свинину мы экспортируем в Гонконг, Вьетнам, Кипр, Либерию, ОАЭ, Чад, Мальту, Грузию. Турцию и в ряд других стран.

Что касается внутреннего потребления, по разным оценкам экспертов, потребление свинины в стране составляет 11-15 кг на человека в год. Для сравнения, в ЕС съедают до 30 кг, в США — 24 кг свинины на человека в год. Главным сдерживающим фактором спроса на свинину в Украине остается низкая покупательная способность населения. С учетом рекомендаций МОЗ по здоровому питанию, потенциальный объем потребления свинины в Украине может составлять 30 кг на человека в год.

По данным президента АСУ Оксаны Юрченко, чтобы украинцы съедали в год 30 кг свинины и 9 кг продукции из нее, необходимо, чтобы поголовье свиней в стране было на уровне 12 млн голов. Пока в профильной Ассоциации прогнозируют, что к 2025 году в украинском промышленном секторе будет 4,5 млн свиней и в приусадебном 1,7 млн животных.

Вице-президент аналитического отдела АСУ Александра Бондаренко также добавила, что, к сожалению, потребление "красного" мяса напрямую зависит от покупательной способности населения, поэтому бюджетная курятина завоевала первенство в мясном рационе потребителей. Однако по мере роста финансового благополучия граждан, спрос на красное мясо и на свинину в частности будет расти. Тем более, что это положительно повлияет на сбалансированность рациона украинцев, поскольку фактическое потребление красного мяса на 55% меньше рекомендуемой нормы. Поэтому перспективы развития внутреннего производства свинины в Украине бесспорно есть.

Государство старается не замечать проблем

На сегодняшний день практически отсутствует господдержка животноводства. Из существенных программ поддержки фермеров в 2020 году была лишь частичная компенсация сельхозтехники.

"Наиболее существенное влияние на ситуацию в отрасли имела отмена в 2017 году спецрежима НДС для аграриев, по которому средства от налога на добавленную стоимость возвращались аграриям, которые они могли вложить в развитие предприятия. Еще одной проблемой свиноводов является недоступность к кредитованию, так как есть большие риски из-за АЧС, поэтому банки не спешат давать кредиты свинарям. А страховщики тоже отказываются страховать эти риски. Выход для отрасли может быть, если государство возьмет на себя роль страхователя рисков для свиноводов, и наладит систему кредитования", — отмечает Ольга Махно.

"Отечественным промышленным производителям свинины не хватает стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Так, за последние несколько лет в непростых социально-экономических условий в стране, которые отражаются не только на производстве, но и на потреблении свинины, добавились новые эпизоотические риски, многочисленные регуляторные и налоговые изменения. Кроме этого, барьером для развития достаточно высокая стоимость пользования кредитными средствами. Учитывая такие обстоятельства, привлечение инвестиций достаточно сложное и большинство проектов развития, за исключением нескольких масштабных проектов вертикально интегрированных структур, воплощают за счет внутренних инвесторов и реинвестиций", — подчеркнула Александра Бондаренко.

Однако с 1 марта 2021 года начали действовать изменения в законодательстве о снижении НДС до 14%. Игроки рынка отмечают — это позволит сэкономить 2-3 гривни на килограмме живого веса. Но при этом, как отмечают эксперты, перерабатывающие предприятия будут вынуждены компенсировать 6% НДС в продаже, что приведет к росту цен для населения на 6-10%.

Именно поэтому экономия в 3 гривни на живом весе должна быть максимально использована свиноводами чтобы стать конкурентными. А именно — инвестировать в снижение себестоимости. Внедрять современные программы, которые помогут стать украинской свинине конкурировать с глобальными производителями. Так, Ассоциация мясной отрасли совместно с Центром повышения эффективности в животноводстве создали PigCentre – первую программу управления свинокомплексом с контролем себестоимости в реальном времени. В Ассоциации отмечают — это позволяет сократить откорм свиней на 30 дней, уменьшить падеж и выбраковку поросят.

Напомним, что ранее Delo.ua рассказывало о рынке виноделия, картофеля и зерновых, где участники рынка и профильные Ассоциации также указывали на подобные проблемы, а именно недоступность к кредитованию, высокой доли импорта и отсутствие поддержки со стороны государства.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

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