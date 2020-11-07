Кризис бьет по отрасли, а импорт наступает: что происходит с рынком украинского вина

Украинское виноделие имеет свою историю, традиции и уникальную возможность стать еще одной страной на винодельческой карте Европы и мира. Однако, украинские виноделы до сих пор не могут реализовать этот потенциал.

Delo.ua рассказывает, каким будет урожай технического винограда в 2020 году, что мешает развитию виноделия в Украине, какой потенциал есть у украинских фермеров и почему отечественное вино до сих пор не конкурирует с импортным.

Что собрали с 2020 году

Сбор технического винограда в Украине уже практически закончен. Виноделы из всех регионов страны прогнозируют разное количество урожая, в том числе и технического винограда, который напрямую зависит от погодных условий и состояния земли. Председатель общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко говорит, что в этом году урожай технических сортов, которые используются для изготовления вина, будет примерно на 40% меньше (при нормальной урожайности около 80 центнеров с гектара), чем в прошлом. При этом состояние самого винограда в этом году лучше и его отпускают по доступной цене другим фермерам.

Плохой урожай в этом году связан с неблагоприятными погодными условиями. В одних регионах весной было слишком много осадков, из-за чего пострадало опыление вынограда. В других — наоборот, осадков было слишком много. К некомфортной погоде добавился и коронавирус.

"В начале лета были осадки, тем не менее их количество недостаточно для высоких количественных показателей урожайности. Кроме того, зима была бесснежной и это всегда катастрофически сказывается на виноградниках, так как обычно зимой каждый сантиметр снежного покрова добавляет виноградной лозе градус тепла. В бесснежные зимы высок риск потери отдельных частей лозы или кустов в ряду. Морозостойких сортов винограда, способных выдержать —30 °С и ниже, пока меньшинство. Для большинства сортов винограда критической считается температура от —25 ° С. Тем не менее, благодаря своевременным мероприятиям и правильному уходу за лозой и почвой все же мы собрали хороший урожай. Особенно порадовали в 2020 году сочностью и своими вкусовыми качествами черные сорта: Каберне, Мерло, Одесский черный. Кроме того, мы недавно посадили эко-виноград для производства органического вина, за этими виноградниками мы ухаживаем в соответствии с принципами органического земледелия, где исключено использование химических удобрений, пестицидов, фунгицидов и гербицидов", — рассказал главный агроном винодельни KOBLEVO Дмитрий Мошул.

В KOBLEVO добавили, что уборочная кампания закончилась еще 7 октября, но урожайность зависит от сорта, если брать площади которые выращиваются под линейку резерв, это такие сорта как: Шардоне, Траминер, Каберне, Мерло- урожайность их составляет от 30-40 ц\га. На мускатных сортах выше, от 70-90 ц\га, если брать сорта, которые идут на коньячное направление — от 90 до 120 ц\га. А если считать общую по холдингу Bayadera Group — 50-60 ц\га. Однако, что из-за недостатка осадков поставить новый рекорд по урожайности не удалось, но несмотря на это суммарно по всем виноградным хозяйствам KOBLEVO собрали — 9,5 тысяч тонн винограда, что является хорошим показателем урожайности.

В то же время на Западной Украине на плантациях винодельни Chateau Chizay из-за больших дождей виноделы не могли вовремя приступить к сбору урожая.

"Этот год выдался сложнейший, местные жители говорят, что за 20 лет в Закарпатье не помнят такой неудачной погоды для винограда. Сначала были поздние резкие морозы, от которых виноград сильно пострадал, поэтому на некоторых участках мы соберем в четыре раза меньше винограда, чем год назад. Погода преподнесла нам сложности в самый разгар сбора урожая. Затяжные сильные дожди не дают возможности убирать нужные сорта в подходящий срок. При этом вложения в виноград такие же, и выходит, что себестоимость винограда в четыре раза дороже. Однако, вино, которое мы сделаем, мы не можем продавать дороже. В совокупности с коронавирусным кризисом и плохой погодой нам очень нелегко", — рассказал исполнительный директор Chateau Chizay Игорь Радомысельский.

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Кризис против виноделов

По словам игроков на рынке, кризис ударил одинаково по всем винодельням во всем мире. Некоторые винодельни увеличивали объем продаж за счет потока туристов, а с наступлением коронакризиса компании потеряли множество гостей, которые приезжали на дегустации и приобретали для себя как минимум одну бутылку.

"Винодельня Chateau Chizay развивает не только сбыт вина по всей Украине, но и привлекательность своей локации для туристов. Для нас очень важна туристическая индустрия, так как нас посещали десятки тысяч гостей из Украины и из-за границы. До конца года мы ожидаем до 50% потери количества гостей. Во Французских шато практически такая же ситуация — до половины вина покупали туристы. В Европе виноделы получили мощную поддержку на период карантина со стороны государства, мы же боремся с этими проблемами самостоятельно", — комментируют в Chateau Chizay.

Еще одной проблемой для винной индустрии стала низкая покупательская способность. В кризис люди стали экономить и те, кто ранее покупал более дорогое вино перешли на дешевое. А те, кто пил дешевое вино вовсе отказались его покупать.

Кризис ударил по многим отраслям в Украине и во всем мире. Сильно пострадал ресторанный бизнес, который несколько месяцев был вынужден закрыться. Остановка работы сегмента HoReCa привела к тому, что в течение двух месяцев были прекращены все поставки вина в заведения. А в секторе качественного виноделия с помощью заведений продается до половины продукции. То есть более дешевый продукт идет в масс-маркет, а более дорогой в рестораны, бары и кафе. Сейчас индустрия ресторанного бизнеса не смогла полностью восстановить работу, а очередные ограничения в работе сферы заведений приведут к снижению продаж алкогольных напитков, в том числе вина.

Украинское вино на мировой карте

Всего в Украине насчитывается около 500 винодельческих хозяйств с лицензиями и без них, которые являются потенциальными производителями. За два года, после упрощения получения лицензии, ее смогли оформить около 40 предприятий и их количество постоянно растет. Например, в Харьковской области, где регион не особо предрасположен для выращивания винограда, около 50 виноделов любителей, которые в потенциале будут развивать рынок. Такая же ситуация с мелкими виноделами в других регионах страны. Однако, исторически особенно развитыми регионами считается Херсонская, Николаевская, Одесская и Закарпатская области. Если сравнивать, то в Италии порядка 80 тысяч виноградарей, а во Франции порядка 60 тысяч виноградарей и виноделов, но Украина только на пути к этим цифрам.

Половину столетия назад Украина входила в десятку винодельческих стран мира. На сегодняшний день из 90% виноградников осталось порядка 10%.

Исполнительный директор Chateau Chizay Игорь Радомысельский рассказал, что в Украине нет серьезных подоплек, чтобы плантации винограда резко увеличивались. В первую очередь это вопрос земли, так как высаживая виноградники производитель должен иметь уверенность на несколько десятков лет, что он не потеряет эту землю, условно, через два года. Также массовый дешевый импорт вин из Европы составляет серьезную конкуренцию качественному украинскому виноделию. За последний год импорт вырос на 25%, а при отмене таможенных пошлин в рамках соглашения об ассоциации с ЕС это цифра вырастет еще больше.

"Последние годы Украина вела не совсем правильную политику по отношению к виноделам и мы видим это в цифрах. Если раньше было порядка 400 тысяч гектар виноградников, то сейчас их около 39 тысяч гектар по всей Украине. Сейчас создается множество разных объединений, которые судорожно пытается доносить до правительства свое мнение и видение о происходящем, так как отрасль нельзя "сливать", а наоборот поддерживать", — комментирует Печко.

Импорт вытесняет отечественного производителя

За год импорт вырос на 30% на тихое вино и более 30% на игристые вина. Эксперты отмечают, что Украина сможет конкурировать с импортом только путем производства качественного товара и поддержки государства.

На днях стало известно, что с 2021 года будет отменен таможенный сбор на импортные вина, после чего будет сложно предсказать насколько увеличится количество импорта на рынке Украины.

"Импорт растет постоянно, очень быстрыми темпами и это проблема. Я думаю, что на украинских виноделов просто не обращают достаточного внимания. Получается, что у государства есть свое виноделие, которое развивается, при этом в Украину завозят множество низкокачественных и дешевых вин из Испании, Португалии и Италии. Все это накладывается на низкую культуру потребления и стереотипов того, что дома производят плохо, а на Западе однозначно лучше", — подчеркнули в Chateau Chizay.

Что касается экспорта за первое полугодие 2020 года украинские виноделы отправили вина на сумму около $6 млн, а выручка с импорта за этот же период составила около $68 млн. Исходя из цифр понятно, что импорт к нам ввозиться больше чем в 10 раз, чем вывозится свое вино. Эксперты отмечают, что Украина для европейских производителей вин очень интересна. Если сравнивать с Молдовой, то их рынок не настолько привлекателен, как украинский из-за количества населения в стране.

"Чтобы официально из Украины экспортировать вино в Европу, необходимо получить лабораторный сертификат стоимостью более 100 евро за каждое наименование, плюс отдать по 7 бутылок на анализ. Вот так в странах Европы защищают интересы отечественного производителя. А если нам необходимо отправить на дегустацию или на конкурс коробку образцов из 12 разных вин в ЕС, то мы заплатим более 1200 Евро за сертификаты и дадим 84 бутылки на анализ", — комментируют в Chateau Chizay.

По словам председателя "Укрсадвинпром" Владимира Печко Украина поставляет отечественное вино в основном в постсоветские страны, некоторые азиатские, в Африку, немного в Германию, США и Канаду. Некоторые украинские компании понимают, что в Европе и Латинской Америке их продукции делать нечего, поэтому они будут акцентировать внимание на Азии и Африке, а именно на поставку красных сухих и полусладких вин.

Также Печко добавил, что виноматериалы импортируются в небольшом количестве, так как нет в этом потребности. Например, в прошлом году некоторые фермеры в Одесской области выбрасывали виноматериалы по причине, что они никому не потребовались.

Помощь государства и дотации

Дотации от государства на развитие виноделия могут получить фермеры с лицензией и без нее. "Укрсадвинпром" обращался к правительству с инициативой выделять компенсацию на оборудование, оросительные системы и прочее. Раньше предусматривалась компенсация только на закупку саженцев — 80% от их стоимости.

"Из 400 млн гривен предусмотренных на развитие виноградарства, хмелеводства и садоводства виноградари выбирали около 10 млн гривен. Если учитывать тот факт, что четыре украинские крупные винодельческие компании ежегодно платят в бюджет Украины порядка миллиарда гривен при этом получают дотации только на саженцы. Они подаются на получение дотаций, когда сажают виноград, при этом больше генерируют денег, а получают всего около 15% от всех расходов, а помимо них есть множество других затрат. Поэтому было крайне необходимо расширить список перечня опций, на которые виноделы могут получить дотации, а не только на возмещение стоимости саженцев. Так, мы инициировали расширение списка и деньги выдавали на емкости, системы орошения и прочее", — говорит Печко.

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Печко добавил, что сейчас прописывается стратегия развития виноградарства в Украине до 2030 года, где производители надеяться, что будут заложены деньги и на маркетинг. Например, при выходе на экспорт компании тратят деньги из своих бюджетов, поэтому в данном вопросе это только стратегия компании, но не государства. Чтобы конкурировать с импортным товаром нужна полная поддержка со стороны государства, а именно маркетинг и частичное возмещение затрат. В октябре 2020 года была утверждена программа поддержки для виноделов, которые до 1 ноября должны подать документы для ее получения и уже по результатам решения получат эти деньги, которые будут использовать в дальнейшем. Сейчас обозначены новые правила по которым будут выделяться деньги. На данный момент виноделы только собирают документы, чтобы получить деньги.

"Сложно конкурировать с импортным товаром так как у европейских виноделов порядка 70% покрывают дотации от государства. Для сравнения, во Франции в 19-м году порядка 8 млрд евро было выделено для поддержки отрасли", — говорит Печко.

Помимо дотаций украинским виноделам необходима поддержка со стороны государства в продвижении продукции и частичное финансирование участия на международных выставках. В зависимости от размера павильона участие на уровневых международных выставках может варьироваться от $10 тысяч до $200 тысяч. Для сравнения, в Молдавии есть бюро вина, которое занимается продвижением вина на экспорт. Также есть грантовые компании, которые выделяют средства и продвигают виноделие во всем мире и это вино узнают. Виноделы с каждой экспортированной бутылки отчисляют деньги для этого бюро, так как они за счет их действий развиваются. В Украине не выработана общая стратегия по экспорту вин, поэтому каждый развивается своими путями.

Что ожидает украинских виноделов

По словам игроков на рынке украинские производители вина стоят на раздорожье. Настала эпоха перемен, но куда она приведет никто не знает. Раньше по советским стандартам результат измерялся количеством, а не качеством, поэтому был спрос на этот продукт. Однако, данная тенденция начала отходить, так как украинское вино из года в год дорожает, поэтому начало конкурировать качеством и ценой.

"Сам рынок развивается в Украине и это заметно. На мировом рынке есть такая тенденция, что появляется интерес к новым странам производителям, а Украина несмотря на тысячелетнюю историю это новая страна виноделия. Это вызов, так как 20 лет назад еще никто не знал вина Австралии, Новой Зеландии и Америки. И они смогли сделать свои вина интересными на мировой арене. Пока что мы серьезно отстаем даже от Молдовы, Грузии и других стран, так как у нас еще нет урегулированной законодательной базы, которая будет развивать отрасль", — комментируют в Chateau Chizay.

В сентябре 2020 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который устанавливает в Украине профессиональный праздник — День виноградаря и винодела, который ежегодно будут отмечать во второе воскресенье ноября. В этом году День виноградаря и винодела в Украине приходится на 8 ноября. Зеленский отметил важность этого праздника для людей, которые работают в этой области и подчеркнул, что правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мер по развитию украинского виноградарства и виноделия в Украине, которых виноделы ожидают уже много лет.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua