Кабмин поменял правила для "красных" зон и закрыл рестораны с 22:00

Кабинет министров изменил принцип определения красной карантинной зоны в Украине. Теперь населенный пункт или область попадают в красную зону, если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. Отметим, что до этого показатель был динамичным и должен был в пять раз превышать средний по стране.

Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства заявил министра здравоохранения Максим Степанов.

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Он подчеркнул, что Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 декабря 2020 года и отметил, что в красную зону попадают регионы с заболеваемостью на уровне 320 человек на 100 тысяч населения. Кроме того, теперь в статистике не будет учитываться заполненность дестких коек в педиатрических отделениях. По словам министра, это было сделано из-за того, что, во-первых, дети меньше болеют, а во-вторых, — реже попадают в больницы.

"Будут усилены и противоэпидимеческие меры на разных уровня. Так, вводится ограничение для ресторанов и других заведений общественного питания на работу позже 22:00. Это будет работать на всех уровнях. То есть с 22:00 до 7 утра заведения будут закрыты. Также мы вводим ограничения на массовые мероприятия уже с зеленого уровня. На зеленом уровне максимальное количество лиц на мероприятии будет не больше 50, для желтого — 30, для оранжевого — 20", — подчеркнул Степанов.

Он отметил, что "усиление контроля режима самоизоляции" будет осуществляться с привлечением Национальной полиции Украины. Контроль пассажирских перевозок в транспорте будет осуществляться органами местного самоуправления. Наконец, правительство рекомендовало провести школьные каникулы с 15 по 30 октября, с дальнейшим переходом на дистанционное обучение. Работодателям правительство рекомендует организовать посменную или удаленную работу, где это возможно, с сохранением заработной платы.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина в стране до конца 2020 года.