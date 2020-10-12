В Украине могут фиксировать до 8000 случаев коронавируса в день к концу октября — ученые

В ближайшее время количество новых случаев коронавируса в Украине за сутки достигнет 7800 случаев.

Такой прогноз дают ученые Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

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Согласно их данным, загруженность коек приближается к 40%. При этом если учитывать подозрительные и подтвержденные случаи — почти 60%.

Ученые подчеркивают, что "ситуация может стать сверхтяжелой для медицинской системы страны".

"Выполненное прогнозное моделирование с использованием метода сходства в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN) показывает, что на временном отрезке (11 октября − 23 октября 2020 года) количество новых выявленных больных может колебаться в диапазоне 4500−7800 человек в сутки", — заявили в КПИ имени Сикорского.

При этом ученые обращают внимание, что за последние полтора месяца количество регионов Украины в "зеленой зоне" сократилось с 13 до 2, — они подчеркивают, что эпидемическая ситуация резко ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения.

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Напомним, за прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4 420 человек, зафиксировано 43 летальных случая, 903 пациента выздоровели.

Известно, что последнюю неделю в Украине ежедневно фиксируют более 4 000 новых случаев заражения COVID-19, с 8 по 10 октября суточный показатель превысил 5 000. К тому же, 9 октября был установлен антирекорд — за сутки обнаружили 5 804 инфицированных.

Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболело 265 454 человек, из них 114 410 выздоровели, летальных исходов — 5 015.

Ранее правительство продлило карантин до 31 октября. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений. После роста заболеваемости Кабмин и Офис президента согласовали ряд "антикоронавирусных мер", в том числе новые карантинные ограничения.